◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国0ー1南アフリカ（2026年6月24日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）に韓国（FIFAランク25位）が南アフリカ（同60位）と対戦。後半18分に失点してまさかの敗戦。この結果によって、1次リーグ3位に転落して2大会連続の決勝トーナメント進出は結果待ちとなった。

引き分け以上で2位通過が決まる1次リーグ最終戦でまさかの結末が待っていた。

“絶対的エース”孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）はベンチスタートになった。前半は南アフリカに9本のシュート（枠内シュート3本）を打たれたが、FC東京でも活躍するGK金承奎（キム・スンギュ）のスーパーセーブも無失点に終えた。攻撃では支配率53％で4本シュートを放つが、枠内シュートは0本に終わり、0―0のスコアレスで折り返した。

後半開始から孫興民が途中出場。後半も支配率で勝っていたが、同18分に失点して追いかける展開となった。その後も猛攻を仕掛けたが、追いつくことが出来ずまさかの敗北を喫した。試合後には孫興民も含めて選手たちはぼう然とする姿が目立った。

この結果によって、勝ち点3のままで1次リーグ3位に転落。2大会連続の決勝トーナメント進出は結果待ちとなった。

韓国メディアでは批判的な報道された。スポーツソウルは「ソン・フンミンを先発から外して最悪の惨敗」と報じた。朝鮮日報も「“最弱”とされていた南アフリカに敗れる…ホン・ミョンボ監督の勝負手が裏目に出た惨敗」が見出しをつけた。

そして韓国・ソウルではパブリック・ビューイングも開催された。雨が降る中で、多くの市民が「力を出せ！韓国！」と大声援を送っていた。しかしまさかの敗戦に多くの市民が肩を落とした。