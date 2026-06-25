好きが止まらない！「俺愛されてるなぁ」と感じる彼女の行動９パターン
彼氏のことが大好きすぎて、愛情を「言葉では伝えきれない」ともどかしく感じている女性は少なくないでしょう。しかし多くの男性は、日々のふとした瞬間にその愛をしっかり受け止めているようです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者のアンケートを参考に「『俺、愛されてるなぁ』とニヤニヤが止まらない彼女の行動」を紹介します。
【１】度が過ぎない束縛や焼きもちをやいてくれたとき
「気にしてくれているのは単純に嬉しい」（20代男性）など、自分のことを気にかけているかどうかで愛情を計るパターンです。ただし、あまりに強い束縛は「めんどくさい女」というレッテルを貼られる可能性が高いので注意しましょう。
【２】弱音に対し、あえて厳しい意見を言ってくれるとき
「自分のことを本気で考えてくれているんだなと思う」（30代男性）など、彼女が耳の痛いこともあえて言ってくれるのは、自分を思ってのことだと判断する男性もいます。ときには叱咤激励することで、お互い成長できる関係になれるかもしれません。
【３】風邪をひいたときに夜通し看病をしてくれたとき
「自分が弱っているせいかすごく心強かった」（20代男性）など、心の支えが必要なときにしっかりサポートしてくれることに男性は安堵感を覚えるようです。結婚を考える相手には全身全霊で看病してあげると、「家族」になることを意識してもらえそうです。
【４】出張帰りに駅まで迎えに来てくれたとき
「１秒でも早く会いたいと思ってくれてるんだなとグッとくる」（20代男性）など、迎えに来てくれる彼女の熱意に感情が高ぶるケースです。彼氏が普通に出社した日でも、たまには駅まで出向いて待っていてあげると、「かわいいやつだな」と思ってもらえるかもしれません。
【５】誕生日や記念日にサプライズな演出をしてくれたとき
「無条件に嬉しい！」（20代男性）など、自分を喜ばせようと一生懸命準備をしてくれる彼女の健気な姿に愛情を感じるケースです。日常から彼氏が「欲しい」と言っているものなどを見落とさないようにアンテナを張っていると、いざというときに最高の演出ができるでしょう。
【６】「特に用事はないけど、声が聞きたかった」と連絡をくれたとき
「自分が必要とされているようで素直に嬉しい」（10代男性）など、自分の声を聞いて喜ぶ彼女に、キュンとなる男性は多いようです。ただし、毎日のように言うと信憑性が薄れるので、ここぞというときに言ってみるとよさそうです。
【７】電話の終わりに「早く会いたいなぁ」と言ってくれたとき
「本当に俺のこと好きなんだなと思う」（20代男性）など、「会いたい」イコール「好きの最高潮」発言と受け止める男性は多いようです。仕事などでどうしても長い期間会えないときは「夢の中に会いに行くからね」などと伝えると、彼氏のテンションを上げられるでしょう。
【８】「疲れたでしょ？」とマッサージをしてくれたとき
「癒してくれて嬉しい！」（30代男性）など、献身的なマッサージに「俺の身体を考えてくれている」と感激する男性は多いようです。ちょっとした表情の変化で体調を察して「疲れてるんじゃない？」などと肩を揉んであげたいところです。
【９】自分より早起きして朝ご飯を作ってくれていたとき
「実家にいるような安心感がある」（20代男性）など、自分より早起きをして朝ご飯を作ってくれる彼女に母親のような無償の愛を感じるようです。ここぞとばかりに気合いを入れた手料理よりも、普段作りなれている家庭料理のほうが、安らぎを与えるでしょう。
「『俺、愛されてるなぁ』とニヤニヤが止まらない彼女の行動」には、ほかにどんなものがありますか。みなさんのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
【１】度が過ぎない束縛や焼きもちをやいてくれたとき
「気にしてくれているのは単純に嬉しい」（20代男性）など、自分のことを気にかけているかどうかで愛情を計るパターンです。ただし、あまりに強い束縛は「めんどくさい女」というレッテルを貼られる可能性が高いので注意しましょう。
「自分のことを本気で考えてくれているんだなと思う」（30代男性）など、彼女が耳の痛いこともあえて言ってくれるのは、自分を思ってのことだと判断する男性もいます。ときには叱咤激励することで、お互い成長できる関係になれるかもしれません。
【３】風邪をひいたときに夜通し看病をしてくれたとき
「自分が弱っているせいかすごく心強かった」（20代男性）など、心の支えが必要なときにしっかりサポートしてくれることに男性は安堵感を覚えるようです。結婚を考える相手には全身全霊で看病してあげると、「家族」になることを意識してもらえそうです。
【４】出張帰りに駅まで迎えに来てくれたとき
「１秒でも早く会いたいと思ってくれてるんだなとグッとくる」（20代男性）など、迎えに来てくれる彼女の熱意に感情が高ぶるケースです。彼氏が普通に出社した日でも、たまには駅まで出向いて待っていてあげると、「かわいいやつだな」と思ってもらえるかもしれません。
【５】誕生日や記念日にサプライズな演出をしてくれたとき
「無条件に嬉しい！」（20代男性）など、自分を喜ばせようと一生懸命準備をしてくれる彼女の健気な姿に愛情を感じるケースです。日常から彼氏が「欲しい」と言っているものなどを見落とさないようにアンテナを張っていると、いざというときに最高の演出ができるでしょう。
【６】「特に用事はないけど、声が聞きたかった」と連絡をくれたとき
「自分が必要とされているようで素直に嬉しい」（10代男性）など、自分の声を聞いて喜ぶ彼女に、キュンとなる男性は多いようです。ただし、毎日のように言うと信憑性が薄れるので、ここぞというときに言ってみるとよさそうです。
【７】電話の終わりに「早く会いたいなぁ」と言ってくれたとき
「本当に俺のこと好きなんだなと思う」（20代男性）など、「会いたい」イコール「好きの最高潮」発言と受け止める男性は多いようです。仕事などでどうしても長い期間会えないときは「夢の中に会いに行くからね」などと伝えると、彼氏のテンションを上げられるでしょう。
【８】「疲れたでしょ？」とマッサージをしてくれたとき
「癒してくれて嬉しい！」（30代男性）など、献身的なマッサージに「俺の身体を考えてくれている」と感激する男性は多いようです。ちょっとした表情の変化で体調を察して「疲れてるんじゃない？」などと肩を揉んであげたいところです。
【９】自分より早起きして朝ご飯を作ってくれていたとき
「実家にいるような安心感がある」（20代男性）など、自分より早起きをして朝ご飯を作ってくれる彼女に母親のような無償の愛を感じるようです。ここぞとばかりに気合いを入れた手料理よりも、普段作りなれている家庭料理のほうが、安らぎを与えるでしょう。
「『俺、愛されてるなぁ』とニヤニヤが止まらない彼女の行動」には、ほかにどんなものがありますか。みなさんのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）