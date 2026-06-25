彼氏がヤキモチを焼いてしまう話題８パターン
何気なく話したことがキッカケで彼氏が不機嫌になってしまった経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしかしたら、何気ない話題に対して、彼氏がヤキモチを焼いてしまった可能性があります。では、一体どのような話題に対して、彼氏はヤキモチを焼いてしまうのでしょうか。そこで今回、「彼氏がヤキモチを焼いてしまう話題８パターン」について紹介させていただきます。
【１】テレビに出てくる男性タレントのカッコ良さについて
テレビに出てくる男性タレンドを、ベタ褒めすることで、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。テレビでの話なので、本当に惚れているわけではないのに、真に受けてしまう彼氏がいるので、注意したいものです。
【２】いつも担当してくれる男性美容師について
美容院で指名している男性美容師の話題について、彼氏がヤキモチを焼くパターンです。美容師が独身であり、かつ恋人がいなかった場合には、「自分の彼女が取られるかも・・・」と不安になる彼氏もいます。男性美容師に恋人や好きな人がいることを最初に伝え、彼氏に安心感を与えると良いでしょう。
【３】何でも話せるような同期（男性）について
会社の同期入社の男性について話すパターンです。新しい会社での不安を共にした男性に心を開いている彼女に対して、ヤキモチを焼く彼氏もいます。同期入社の女性の話題を多くするなどの工夫があると良いでしょう。
【４】上司の魅力について
会社の上司の魅力について、熱っぽく語るパターンです。上司が「オトナの男」として立ちはだかることで、敗北感と嫉妬心が芽生えてしまいます。彼氏の前では、上司の魅力については話すのは控えた方が良いでしょう。
【５】昔から仲の良い男友達について
昔から仲の良い男友達について、話すことで、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。特に彼氏と出会う前から知っている男友達については、「自分以上に、彼女について知っているかもしれない」と不安になり、男友達に対して嫉妬してしまいます。仲の良い男友達については、彼氏に紹介し、恋愛対象になり得ないことを分かってもらっても良いでしょう。
【６】男友達を含めて遊びに行く予定について
女性に加えて、男友達を含めたメンバーで、遊びに行く予定について聞き、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。女友達の彼氏であることなど、男性がアプローチしてこないことが分かる情報を提供することで、彼氏もヤキモチを焼かずに話を聞いてくれるでしょう。
【７】知人男性から食事に誘われたことについて
知人男性から食事に誘われたことを報告するパターンです。たとえ断ったとしても、他の男性からアプローチされることを快く思わない彼氏が多いようです。断ったとしても、彼氏を刺激しないように、誘われたことは隠しておいた方が良さそうです。
【８】ナンパされたことについて
街で男性から声をかけられたことを彼氏に報告することで、彼氏がヤキモチを焼いてしまうパターンです。自分の彼女がモテることに喜びを感じる一方で、見知らぬ男性に対して嫉妬心を抱いてしまうようです。きとん断ったことや魅力的な男性ではなかったことを中心に話すことで、彼氏が落ち着いて話を聞いてくれるかもしれません。
何気なく触れていた話題はあったでしょうか。反応のない彼氏であっても、もしかしたらヤキモチを焼いているかもしれません。また、彼氏がヤキモチを焼きそうな話題が他にもあれば、ぜひ、教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】テレビに出てくる男性タレントのカッコ良さについて
テレビに出てくる男性タレンドを、ベタ褒めすることで、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。テレビでの話なので、本当に惚れているわけではないのに、真に受けてしまう彼氏がいるので、注意したいものです。
美容院で指名している男性美容師の話題について、彼氏がヤキモチを焼くパターンです。美容師が独身であり、かつ恋人がいなかった場合には、「自分の彼女が取られるかも・・・」と不安になる彼氏もいます。男性美容師に恋人や好きな人がいることを最初に伝え、彼氏に安心感を与えると良いでしょう。
【３】何でも話せるような同期（男性）について
会社の同期入社の男性について話すパターンです。新しい会社での不安を共にした男性に心を開いている彼女に対して、ヤキモチを焼く彼氏もいます。同期入社の女性の話題を多くするなどの工夫があると良いでしょう。
【４】上司の魅力について
会社の上司の魅力について、熱っぽく語るパターンです。上司が「オトナの男」として立ちはだかることで、敗北感と嫉妬心が芽生えてしまいます。彼氏の前では、上司の魅力については話すのは控えた方が良いでしょう。
【５】昔から仲の良い男友達について
昔から仲の良い男友達について、話すことで、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。特に彼氏と出会う前から知っている男友達については、「自分以上に、彼女について知っているかもしれない」と不安になり、男友達に対して嫉妬してしまいます。仲の良い男友達については、彼氏に紹介し、恋愛対象になり得ないことを分かってもらっても良いでしょう。
【６】男友達を含めて遊びに行く予定について
女性に加えて、男友達を含めたメンバーで、遊びに行く予定について聞き、ヤキモチを焼いてしまう彼氏もいます。女友達の彼氏であることなど、男性がアプローチしてこないことが分かる情報を提供することで、彼氏もヤキモチを焼かずに話を聞いてくれるでしょう。
【７】知人男性から食事に誘われたことについて
知人男性から食事に誘われたことを報告するパターンです。たとえ断ったとしても、他の男性からアプローチされることを快く思わない彼氏が多いようです。断ったとしても、彼氏を刺激しないように、誘われたことは隠しておいた方が良さそうです。
【８】ナンパされたことについて
街で男性から声をかけられたことを彼氏に報告することで、彼氏がヤキモチを焼いてしまうパターンです。自分の彼女がモテることに喜びを感じる一方で、見知らぬ男性に対して嫉妬心を抱いてしまうようです。きとん断ったことや魅力的な男性ではなかったことを中心に話すことで、彼氏が落ち着いて話を聞いてくれるかもしれません。
何気なく触れていた話題はあったでしょうか。反応のない彼氏であっても、もしかしたらヤキモチを焼いているかもしれません。また、彼氏がヤキモチを焼きそうな話題が他にもあれば、ぜひ、教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。