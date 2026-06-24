チャンス大城が事故物件の部屋ですりガラス越しあるモノを目撃、壮絶な夜の一部始終が語られた。

【映像】閲覧注意…2か月間死体が放置されていた家（複数カットあり）

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和ロマン）、奥田修二（ガクテンソク）、チャンス大城が出席し、スタジオを盛り上げた。

大城が今回訪ねたのは、埼玉県にある一軒家。「男性が2カ月間誰にも気づかれなかった部屋」「そこの部屋に10日間住んできたんですね」と明かした。同行のディレクターが撤収して完全に1人きりの状態になると、「いきなり2階、足音が鳴ってるんですよ」と、初日の夜から背筋が凍るような怪奇現象に襲われたことを明かした。

怖くなり後輩芸人を呼ぶも30分くらいで退散、再び孤立した大城は電気やテレビを点けたまま横になり「お亡くなりになられた人の部屋で寝たら…」「シュッて、すりガラス越しに黒いのが通ったんですよ」と霊を目撃したといい、「うわーーー！ 見てもうた！」「きっついな！これは」と恐れ慄く。スタッフからの「ギブアップしていい権利」もあったが、意地でも完走するため恐怖を紛らわそうと「あるお店に電話しまして」「女性を呼んだんですよ」とまさかの行動に出たことを明かし、スタジオからは「何してんねん！」と猛ツッコミを受けていた。

ちなみにその女性も突然「ここおるぞ」「めちゃくちゃおる！」と気配を感じその後激怒されたことを明かしていた。