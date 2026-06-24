YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】インドネシアのレガシーが奈良にやってきた！」を公開した。



動画では、万博のインドネシアパビリオンで使用されていた装飾が、奈良のカフェで新たに活用されている様子をレポート。万博の“その後”を感じられる、注目のスポットが紹介されている。



店内には、廃棄されるはずだったラタン製のランプシェードが設置され、やわらかな光が広がる特別な空間に。さらに、仮面や楽器なども並び、まるで万博の世界観がそのまま続いているかのような雰囲気が広がっている。



なぜこの場所にレガシーが集まったのか--

その裏側には、オーナーの強い想いと行動があったという。



イベント限定メニューや現地の雰囲気を楽しめる企画もあり、万博を体験した人にとっては“もう一度あの空気を感じられる場所”になりそうだ。



どんな空間になっているのか？

実際の雰囲気やストーリーは動画でチェックしておきたい。



万博の“その後”を感じたい人におすすめのスポット



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