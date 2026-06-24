建築家・石上純也さんの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向で中止となった問題です。



6月24日の県議会では、現在の計画との比較検討などを求め、展覧会の主催団体の会長が提出した「請願」の審議が行われました。



請願は24日に開かれた、県議会・経済委員会で審議されました。



請願では県との協定が継続している、石上さんの計画について図面や工期、工事費を公開すること、藍場浜公園で進める現在の計画と、開かれた場で比較検討することなどを要望しています。





委員会では、採決を前に議員が、賛成と反対それぞれの立場から意見を述べました。（新しい県政を創る会・仁木啓人 議員）「（旧計画と協定が）生きているにもかかわらず、藍場浜の方に移っていることについて、疑念を唱えてきたのにもかかわらず」「そのままの状態でやってきたということについて、決定的な問題があるという観点から、この請願については採択すべき」（グローカルplus・近藤諭 議員）「（旧計画と協定が）実態を伴わない取り決めとなっていて、すでに解除に向けた協議が行われているということである」「県民のみなさんにとっては、一日も早い新ホール整備を待ち望んでいると思うので、本請願は不採択で」（新しい県政を創る会・庄野昌彦 議員）「透明性公平性を確保するという意味からも、採択をして」（自民党県民会議・寺井正邇 議員）「本請願は採択でお願いします」採決の結果、賛成少数となり、経済委員会では「不採択」となりました。請願は県議会閉会日の本会議で、議員全員による採決が行われる予定です。