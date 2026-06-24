ランドセルといえば「男の子は黒、女の子は赤かピンク」……そんな常識は、もはや過去のものになりつつあります。

株式会社セイバンが発表した、2027年度入学者のランドセル選び調査によると、女の子の「ブラック系」人気が昨年比約3.3倍と急増し、過去最高の割合を記録したことが明らかになりました。最新のラン活事情は驚きの連続。多様化するカラー選びを中心に現在のランドセルトレンドを読み解きます。

女の子の「ブラック系」が昨年比約3.3倍！ 気品漂う「大人かわいい」がトレンド

セイバンが行った調査（調査対象：2027年度小学校入学予定の子どもを持つ25〜45歳の方、サンプル数：1,395）によると、女の子の購入カラーの1番人気は依然として「パープル系（26.7％）」ですが、注目すべきは「ブラック系」の急浮上です。なんと昨年比約3.3倍に増加し、過去最高の割合を記録しました。

多様なデザインのランドセルが増えたことや、子どもの自分らしさを尊重する選び方が主流になっていることが背景にありますが、メーカー側のデザインの進化も見逃せません。昔ながらの無骨な黒ではなく、今の女の子たちが憧れる「シックで大人っぽい黒」が注目されているのです。

その象徴とも言えるのが、気品をまとった上級シリーズ「モデルロイヤル・レジオ リュバン」です。

フランス語でリボンを意味する名前を冠したこのモデルは、リボンをモチーフにしたエレガントな刺繍やハート型の飾り鋲（びょう）が特徴。ブラックの生地に施された繊細なデザインは、まるで高級メゾンのバッグを彷彿とさせます。可愛いけれど甘すぎない、大人っぽい黒という絶妙なバランスが、令和の女の子たちのハートを掴んでいます。

男の子は「シルバー」が10.5倍に激増!? ロマンを刺激するギア感

一方で、男の子のカラー選びにも変化が起きています。約6割が定番のブラック系を選ぶものの、その割合は減少傾向に。代わりに人気を集めているのが「シルバー系」で、なんと昨年比約10.5倍と急上昇しています。

このメカニックで近未来的なシルバー人気を牽引するのが、男の子のロマンを凝縮した大人気モデル「モデルロイヤル ドラグーン」です。

竜騎士（ドラグーン）の世界観を表現したこのモデルは、剣やドラゴンをモチーフにした精巧な刺繍、光の当たり方で表情を変える立体的なコンビカラーなど、男の子の心をくすぐるギミック満載のデザイン。特にシルバー系のカラーは、最新のデジタルガジェットや特撮ヒーローの装甲を思わせるギア感があり、男の子の所有欲を刺激します。

男女ともに記号的な色選びからパーソナルなこだわりへシフトしていることが、これらのモデルの人気からもうかがえます。

重視ポイントの1位は「色」。では機能面は？

ランドセルを選ぶ際に重視するポイントとして、堂々の1位に輝いたのは「色」でした。多様化が進む市場において各メーカーが豊富なカラーバリエーションを展開しており、セイバンの2027年度ご入学者向けモデルでも全40色が用意されています。

しかし、注目したいのは機能面のトレンド。「背負ったときに感じる軽さ」が非常に重視されている点です。現代の小学生はタブレット端末の普及などにより、昔よりも持ち歩く荷物が重くなっています。もはやランドセルは単なる通学鞄ではなく、重いデバイスをいかに快適に運ぶかというスペックが求められる時代なのです。

先述の「モデルロイヤル」シリーズには、背負いやすさを追求した独自の「天使のはね」機能はもちろん、本体重量と体感重量の2つの軽さを追求した設計など、最新の人間工学に基づいたポイントがぎっしり詰まっています。

ラン活のピークは5月と8月！ 平均購入価格は？

気になるお値段や購入時期のデータも見てみましょう。

5月中旬時点での購入進捗は、全体の41.9％が「購入済」と回答しています。最多の購入価格帯は「60,001円〜80,000円」で46.3％を占め、平均購入価格は約65,664円となっています。

また、未購入者のうち、約7割が8月末までの購入を予定しているとのこと。夏休みやお盆の長期休暇にあわせて祖父母と一緒に選ぶご家庭が多いこと、8月を過ぎると売場の縮小や一部商品の完売が発生する可能性があることが要因と考えられています。

固定観念に縛られず「自分らしさ」で選ぶ時代へ

男女問わず、子ども自身の「好き」や「自分らしさ」が最優先される現代のラン活。

「男の子は黒、女の子は赤かピンク」という固定観念から解き放たれ、リボンをまとって上品に進化した女の子のブラックや、近未来感で男の子を魅了するシルバーの躍進は、時代の変化を如実に反映しています。

これからラン活を本格化させる親御さんは、ぜひ子どもの「これがカッコいい！」「これが好き！」という直感を大切にしながら、最新のランドセルをチェックしてみてください。