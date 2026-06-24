茂木健一郎「人生はエピファニーを待機しているもの」脳科学者が語る「刹那」の力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「刹那」を大切にしよう。」と題した動画を公開した。動画では、短い時間を意味する「刹那」の重要性や、そこに潜む人生を変えるほどの運命的な出会い、そして「ひらめき」との向き合い方について、茂木氏独自の視点で提言している。



茂木氏は動画の冒頭で、「時間って短いところでどうやってグッと集中するかが、とても大事」と提起。人との一目惚れや、本、場所との運命的な出会いは瞬間で決まると指摘した。自身のエピソードとして、小学生の時に図書館で『赤毛のアン』の背表紙が光って見えた体験や、ケンブリッジを初めて訪れた際にキングス・カレッジからトリニティ・カレッジへと歩く中で感じた感動を振り返り、その一瞬で人生が変わる可能性があると語った。



さらに、茂木氏は「刹那の中に真実がある」という言葉を引き合いに出しつつも、24時間常に集中し続けることは疲れると言及。「どっちかというとボーッと刹那を待機しているんだと思うんですよね」と述べ、運命の瞬間は不意打ちのようにやってくると説明した。そのうえで、「なんだ今のは、っていうようなことがあって、その瞬間を逃してはいけない」と力説した。



また、自身の著書『脳とクオリア』のなかで言及している「相互作用同時性」の概念についても、光が丘公園から和光市の理化学研究所へ向かって歩いている最中、住宅街で遊ぶ子供たちの姿を見た瞬間にひらめきが訪れたと明かした。



最後に茂木氏は、人生におけるセレンディピティ（偶然の産物）やエピファニー（ひらめき）の重要性を強調。「人生というのはエピファニーを待機している、そういうなんか人生だっていう言い方もできる」と総括し、視聴者に向けて「ぜひ皆さん、刹那を大事にしていただきたい」とメッセージを送った。