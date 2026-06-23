知っておきたい限界集落のリアル。人口1万人から「今115人だ」と激減した北海道の炭鉱街・芦別市の栄枯盛衰

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【空き家894件の現実…】かつて栄えた北海道の炭鉱街はなぜ消えたのか【ゆっくり解説】」を公開した。かつて炭鉱で栄え、人口1万人以上を誇った北海道芦別市が、現在は人口115人の限界集落となっている現状と、炭鉱遺産を後世に残そうとする街の取り組みについて解説している。



動画では、北海道芦別市の頼城（らいじょう）地区と西芦別地区を訪問。この地域は1913年から採炭が本格化し、かつては年100万トン超の石炭を産出する炭鉱街として栄えていた。最盛期には小学校の生徒数が2214人に達し、校区人口も1万1500人を超え、街全体が大きく賑わっていたという。



しかし、1950年代のエネルギー革命により石炭の需要が激減。次々と炭鉱が閉山に追い込まれ、1992年には完全閉山を迎えた。その結果、若者や子育て世帯が流出し、現在の人口は「今115人だ」と解説。隣接する緑泉地区に至ってはわずか9人となり、高齢化率は49%に達している。さらに、解体費用が捻出できず放置された空き家が894軒にも上るという、限界集落の過酷な現実が浮き彫りになった。



絶望的とも思える状況だが、動画の後半では「この街は諦めちゃいないぜ」と語り、炭鉱遺産を保存・活用する前向きな動きを紹介。国の登録有形文化財である鉄道の橋梁や、元炭鉱マンたちが復元した坑夫の像、現在も稼働する共同浴場など、かつての面影を伝える遺産が数多く残されている。



「衰退の流れは止められない」としながらも、歴史ある建物の再生を進め、街の宝を守ろうとする人々の姿を伝えている。エネルギーの転換がもたらした栄枯盛衰と、それに抗いながらも積み重ねた歴史を後世へ残そうとする地域の力強い意志を知ることができる内容となっている。