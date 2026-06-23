世界的トップスター、BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーの名前を冠した新種の魚が学術界に正式登録され、話題となっている。

国際学術誌『動物分類学と進化（Zoosystematics and Evolution）』に掲載された研究によると、中国・中山大学の研究チームが広東省横琴島のマングローブ湿地で現地調査を行っていた際、新たな魚類種を発見し、「ブラキゴビウス・ジェニー（Brachygobius jennie、通称ジェニー・バンブルビー・ゴビー）」と命名した。

今回の発見は、中国で「バンブルビー・ゴビー属」の魚類が初めて確認された事例でもある。

当時、標本31個体を採集しながら調査を主導した筆頭著者の大学院生、田江岩さんは、「珠江河口の湿地で現地調査を行っていた際、浅瀬の底近くに生息する小さな魚たちに目が留まった。最初は稚魚だと思ったが、体の模様がこの地域で知られているどの魚種とも一致しなかった」と語り、発見当時を振り返った。

頭部後方にある4本の細い縞模様という独特の特徴と、遺伝的な違いが、この魚が新種であることを示した。

この「ブラキゴビウス・ジェニー」は、成魚でも体長が9ミリメートルを超えない。これは同属の中で最も小さいサイズであり、中国のみならず、世界でも最も小さい魚の一つとして記録される可能性が高いとみられている。

科学ニュースプラットフォーム「ユーレックアラート（EurekAlert）」などによると、田江岩さんは「在学中、ジェニーの歌を聴くことが絶え間ないインスピレーションの源だった」とし、「この魚種にジェニーの名前を付けることは、彼女が私の研究に与えた前向きな影響をたたえる私なりの方法だ」と語り、愛情のこもった感謝の気持ちを表した。

科学界では、尊敬する人物やインスピレーションの源となった人物の名前を新種の学名に付ける事例はこれまでもたびたびあったが、今回の命名は、K-POPアーティストの好影響が学界にまで及んだ興味深い事例として注目されている。