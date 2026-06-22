21日、鹿児島県の温泉施設に家族と訪れていた熊本県八代市の5歳の男の子が行方不明になっています。



川に落ちたとみられる男の子。旅行先での子どもの安全をどのように守ればいいのでしょうか。



22日朝、鹿児島県の中央に位置する霧島市隼人町では、川の中を捜索する警察や消防、それに上空にはドローンが飛んでいる様子も見られました。

行方がわからなくなっているのは、八代市の田中嶺臣くん5歳です。





嶺臣くんは、家族と温泉施設「かれい川の湯」を訪れ、家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した間に、姿が見えなくなりました。21日午後3時半すぎ、両親から依頼を受けた温泉施設の従業員が「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番通報しました。■同タイプの部屋 提供:かれい川の湯これは嶺臣くんが入浴していた家族湯と同じタイプの浴室です。湯船とほぼ同じ高さに窓があり、十数メートル先には川が流れています。

施設の支配人によりますと、建物と川の間に柵はなかったということです。



警察は、消防とともにおよそ100人態勢で捜索しています。



■どうすれば？

「目を離した」間にいなくなってしまった男の子。子どもの安全教育について詳しい専門家は、旅行先での子どもの行動には特に注意が必要だと話します。



■日本こどもの安全教育総合研究所宮田美恵子理事長

「5歳のお子さんのように年齢が上がれば、知恵や経験や増えていくのでもっと行動できるようになる。お風呂のような場面なら、まずは誰かが脱衣所に行って子どもを次に出して最後にもう1人の大人が点検してから出る。そういう導線を思い描いてもらいたい」

【スタジオ】

■緒方太郎キャスター

これからの季節、夏休みなどで子どもと一緒に出かける場面があると思います。



お伝えした子どもの安全教育について詳しい宮田さんは、初めての場所に行ったらどこに何があるか、窓の高さ、窓の鍵があるかなど環境について確認をするようにしてほしい、と話しています。



また、子どもの年齢によっても注意の範囲が異なります。



3歳くらいから歩けるようになってくると子どもは「興味関心」が広がります。



その上で5歳頃になると「関心が高い」ことに加えて「知恵」や「経験」が加わり、行動範囲が広がっていく年齢だといいます。



大人が交代で様子を見るなど、「ひとりにしない」工夫が必要です。