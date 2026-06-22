【茂木健一郎の旅ラン】早朝の鬼怒川温泉を走る！「半端ない」渓谷美と温泉街の魅力に迫る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「#旅ラン さわやかな鬼怒川温泉の朝、渓谷の美に感動ラン」を公開しました。本動画では、茂木が早朝の鬼怒川温泉周辺を走りながら、豊かな自然や街の風景を独自の視点で実況する様子が収められています。



動画の冒頭、茂木は朝日が差し込む緑豊かな道を軽快に走り抜けます。周囲の山々を見渡し、「緑が深くて、ゼフィルスがいそうだ」と、蝶の存在を想像しながら大自然の豊かさに感心する姿を見せました。



道中で「鬼怒川ライン下り」の案内板を発見した茂木は、橋の上から深い渓谷を見下ろし、「鬼怒川半端ない」と驚きの声を上げます。高低差のあるダイナミックな地形を目の当たりにし、「よくこんなところ開発したね」と、かつてこの地を開拓した人々の苦労に思いを馳せました。その後も、急な階段を登ったり、駅へと続くアンダーパスを抜けたりと、特色ある温泉街の街並みを巡っていきます。



鬼怒川温泉駅前に到着すると、駅前広場に立つ「鬼怒太」の像と対面。動画の終盤では、空き地に咲く可愛らしいピンクの花を映し出しながら、約2キロのランニングを振り返ります。茂木は激しい川の流れや雄大な自然に改めて触れ、「よくここに温泉街を作って、素晴らしいものを作ってくださいました。ありがとうございます」と、先人への感謝の言葉を述べました。



茂木独自の視点で切り取られた鬼怒川温泉の風景は、視聴者に新鮮な驚きを与えてくれます。次回の旅行先を検討する際や、朝のさわやかな空気を感じたい時に、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。