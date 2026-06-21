【元刑事が解説】江別大学生暴行死事件で16歳少年に不定期刑、「責任が軽いとは言えない」少年法の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」で『【江別大学生・集団暴行死】「笑いが止まらない」と言っていた16歳の少年に不定期刑を求刑：元刑事が解説』と題した動画を公開した。北海道江別市で発生した大学生暴行死事件において、当時16歳だった少年に「懲役10年以上15年以下の不定期刑」が求刑されたことについて、少年法や量刑の仕組みを専門家の視点で解説している。



動画では、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）が暴行を受け死亡した事件について言及。検察側は、当時16歳だった少年に対し、懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑した。少年は、他の被告による暴行が始まった後も制止することなく、「普通に笑いが止まらない」などと被害者を嘲笑したという。さらに、自身のサンダルに被害者の血がついたことに腹を立てて腹部を蹴るなど、自ら犯行に加担した点が厳しく追及された。一方で、犯行を主導したとまでは言えないとも判断された。



弁護側は、少年が「周囲に判断を委ねる傾向」や「格上と判断した人物には逆らうことなく従う傾向」があるとし、置かれた環境を考慮して犯行に及んだ要因を考えるべきだと主張。少年自身も「大切な家族の命を奪ってしまい申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉を口にした。



小比類巻氏はこの求刑に対し、人が亡くなっているにもかかわらず刑期が短いとの声があることに触れつつ、刑事裁判は結果の重大性だけで量刑を決めるのではなく、「誰がどの程度関与したか」を重視すると説明した。また、少年法が「更生可能性」を重んじて設計されているため、成人とは異なり将来の改善を見据えた不定期刑が適用されると解説している。



さらに、不定期刑において少年がいつ社会復帰するかは、裁判官ではなく「地方更生保護委員会」が決定すると指摘。全国8カ所に設置された同委員会が、受刑者の生活状況や更生の成果を踏まえて仮釈放の時期を判断する仕組みについて詳しく語った。少年ら3人に対する判決は、6月25日に言い渡される予定だ。