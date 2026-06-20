ドッグランで他のワンコから熱い視線を向けられた犬が見せた、思わず微笑んでしまうような反応がTikTokで注目されています。投稿したのは、ペキニーズのもなたくん・ななたくん・こなたちゃんと暮らしている「ペキニーズのもなた」さん。投稿から5万回以上再生され、「すっごい見られてるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ドッグランに来た犬→他のワンコから『熱い視線を向けられた』結果…人間味あふれる『気まずそうな表情』】

ドッグランで熱い視線？

登場するのは、ペキニーズのななたくん。とある日、ドッグランでななたくんが歩いていると、後ろのほうから誰かの熱烈な視線を感じたんだそう。そこにいたのは、ぴったりと並んでついてくるポメラニアンだったとか。

「なんだか視線を感じるなぁ…」と少し気まずそうな顔をするななたくんですが、ポメラニアンはななたくんをじっと見つめていたといいます。まるで初めてのデートで、少し積極的な相手に戸惑う男の子のような、なんとも絶妙な距離感が笑いを誘いますね。

終わらない追いかけっこ

気まずさを解消しようと、ななたくんが少し歩くコースを変えてみても、ポメラニアンは気にせずトコトコとついてきたんだそう。まるで追いかけっこのようなシュールな光景が続いたといいます。

ななたくんの「どこまでついてくるの？」と言わんばかりの横目と、そんなことはお構いなしでガン見し続けるポメラニアン。2匹の温度差がたまらなく愛おしく、思わず「頑張って逃げて！」と応援したくなるシーンなのでした。

仲良し兄弟で組体操！

ななたくんにはかわいい弟のもなたくんがいて、もなたくんがななたくんの上に乗るのがマイブームなんだそう。もなたくんは勢いよく走ってきたかと思えば、ななたくんの体に手をついて組体操のような姿を見せるんだとか。

ななたくんは動じずどっしりと構えたままで、ぴったりとくっつくもなたくん。少しシュールさもありながら2匹の仲の良さが伝わってきて、心が温かくなるのでした。

この投稿には「2人ともかわよ」「高嶺の花と初デートまではいけた男子ｗ」「2匹とも最初からこのBGM聴きながら歩いてるやろｗ」「ガン見で気まずそうｗ」など、2匹の愛らしいやり取りに、多くの視聴者が癒されていました。

投稿者である「ペキニーズのもなた」さんのアカウントでは、もなたくん・ななたくん・こなたちゃんとの賑やかな日常がたくさん投稿されています。仲良し3匹をチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ペキニーズのもなた」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。