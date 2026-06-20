GS２連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めたアメリカ。（C）Getty Images

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　現地６月19日、北中米ワールドカップのグループD第２節で、開催国のアメリカがオーストラリアとシアトル・スタジアムで対戦した。

　開始11分に相手のオウンゴールで先制。左サイドを突破したフォラリン・バロガンがゴール前にクロスを供給すると、これがキャメロン・バージェスに当たってそのままゴールに吸い込まれた。

　さらに43分にはセルジーニョ・デストのミドルシュートのこぼれた球に反応したアレックス・フリーマンがヘディングシュートでネットを揺らして追加点を奪取。後半は押し込まれる展開となったものの、そのまま逃げ切って２−０の勝利を飾った。

　４−１快勝した初戦のパラグアイ戦に続いて白星を掴んだアメリカはGS２連勝で決勝トーナメント進出が決定した。
 
　英メディア『talkSPORT』によれば、アメリカメディア『FOXスポーツ』でこの試合の解説を務めた元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「アメリカは北中米ワールドカップで優勝できるか？」と質問を受けると、「Yes」と一言で回答した。

　またマウリシオ・ポチェティーノ監督率いるチームについて「国全体が後ろ盾となっている。こうした支持があれば、彼らに勝つのは難しい」と言及。アメリカのファンに向けては「これまで信じていなかったなら、もう一度言う。（アメリカ代表を）信じてくれ」と呼びかけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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