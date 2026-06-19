愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とコラボレーションしたアフタヌーンティーセットを2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で提供します。

ミッフィーの世界観を表現した遊び心あふれるメニューとなっており、パティシエ特製のスイーツが7種、シェフ特製の彩り豊かなセイボリーが3種、そしてスコーンを楽しめます。

ドリンクは「ディルマ（Dilmah）」のティーセレクションから好きな1種類を選べます。ラインアップはシングルエステート・ダージリン、シングルエステート・アッサム、オリジナル・アールグレイ、ジャスミン・グリーンティー、ピュア・カモミール・フラワー、ローズ・フレンチバニラ、マンゴー＆ストロベリー、ローズヒップ＆ハイビスカス、ライチローズ・アーモンドの9種類。

ティーセレクションのお茶は1人1ポットのみですが、コーヒー（ホット／アイス）、カフェラテ（ホット／アイス）、カプチーノ、ティー（ホット／アイス）は、種類変更・おかわり自由です。

こちらが2名分のアフタヌーンティーセットです。食べた感想を交えて、一つひとつを紹介します。

2段のスタンドで提供されるスイーツは、6月21日のミッフィーのお誕生日をお祝いするキャンドルロールケーキやミッフィーのクッキーなど、見た目にも可愛らしいものばかり。

キャンドルロールケーキ、ブルーベリーのタルトとカシスのメレンゲ、レモンマカロン、ミッフィーのアイシングクッキー、ミッフィーのラングドシャ、カスタードプリン、マンゴーとココナッツのアンサンブルの7種が盛り付けられたプレートは、とても華やかです。

キャンドルモチーフのロールケーキは、はちみつ入りのカステラのようなふわふわスポンジで生クリーム入りカスタードクリームを巻いたものです。溶けたロウに見立てたやわらかい生クリームとカスタードクリームが口の中で溶け合い、スポンジのおいしさを引き立てます。

ブルーベリーのタルトとカシスのメレンゲは、アーモンドクリームのタルトに瑞々しく甘酸っぱいブルーベリーと相性の良いカシスのメレンゲを合わせた、バランスの良い味わいです。

レモンマカロンは、レモンクリームをサンドし、ミッフィーの形のホワイトチョコを載せたもの。レモンクリームの酸味とホワイトチョコの優しい甘さがよく合います。

ミッフィーのラングドシャは薄焼きでサクサクの食感。素焼きの植木鉢のような壷に入ったカスタードプリンは、生クリームをたっぷり使っていてやわらかく、底に入っているほろ苦いキャラメルと一緒にいただくと甘さが引き立ちます。

大ぶりなミッフィーのアイシングクッキーには「HAPPY BIRTHDAY miffy」のメッセージと、ミッフィーとバースデーケーキの絵が描かれており、食べるのがもったいなくなるほどの可愛らしさ。

マンゴーとココナッツのアンサンブルは、ココナッツのムース、マンゴープリン、シトラスゼリーを三層にして、カットマンゴーとラズベリー、エディブルフラワーをのせたグラスデザートです。涼しげな見た目とみずみずしい食感が特徴で、さっぱりといただけます。

丁寧に仕上げられた色とりどりのスイーツは、香り高い紅茶によく合います。

セイボリーは、ミッフィーの生みの親であるディック・ブルーナ氏の生まれ故郷オランダの食文化を取り入れた、オランダ風ピタパンサンド、ビターバレン、人参と林檎の冷製ポタージュの3品です。紅茶のスコーンと、クロテッドクリーム＆マーマレードが添えられています。

オランダのおつまみの定番であるビターバレンは、一口サイズの牛肉のクリームコロッケのような料理です。サクサクの衣の中はもちっとした食感で、現地ではマスタードをつけて食べるのが一般的だそうですが、こちらでは食べやすくマスタードマヨネーズソースが添えられています。

オランダ風ピタパンサンドは、レタスやトマトなどの生野菜とチキンを挟んだもの。具はあっさりしていますが、サルサソースが使われており、ハラペーニョの辛味がアクセントになっています。

紅茶のスコーンにはマーマレードとクロテッドクリームをたっぷり付けていただきましょう。

この記事で紹介したコートヤード・バイ・マリオット名古屋×ミッフィーのアフタヌーンティーセットは、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、利用には予約が必要です。なお、2部制で、1部は12:00〜14:00、2部は14:30〜16:30（2時間）となっています。

思わず笑顔になってしまう愛らしいスイーツとともに、コートヤード・バイ・マリオット名古屋でしか味わえない、夏のひとときを楽しんでみてください。

嬉しいプレゼントとして、このアフタヌーンティーセットには、ミッフィー × コートヤード名古屋のオリジナルミニタオルがついています（1人につき1点）。

また、今回紹介したアフタヌーンティーセットとは別に、ミッフィーをモチーフにした可愛らしいケーキセットも同じ期間限定で登場します。なめらかな口どけのフロマージュブランのケーキの中には、赤スグリやラズベリーの甘酸っぱいソースを忍ばせ、上品な味わいに仕上げているとのこと。ケーキセットは10:00〜22:30（ラストオーダー22:00）の提供です。

Post: GoTrip! https://gotrip.jp/ 旅に行きたくなるメディア

名称 コートヤード・バイ・マリオット名古屋 THE LOUNGE（1階）

所在地 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

期間 2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで

時間 1部 12:00〜14:00、2部 14:30〜16:30 ※2時間制

詳細 THE LOUNGE / コートヤード・バイ・マリオット名古屋

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