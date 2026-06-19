辻希美の長女・希空、ハローキティのルームウエア姿を披露！ ショーパンからほっそり美脚際立つ
俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女でインフルエンサーの希空さんは6月18日、自身のInstagramを更新。ルームウエアを着用したモデルショットを公開しました。
【写真】希空の美脚際立つモデルショット
また希空さんは「いろんなキティがいるからお気に入りを見つけてね POPを目印にお店でチェックしてみてねっ」と呼び掛けました。
(文:多町野 望)
【写真】希空の美脚際立つモデルショット
「いろんなキティがいるからお気に入りを見つけてね」希空さんは「全国のドン・キホーテとアピタで発売中のルームウェアブランド【Aimy's Room】と【ハローキティ】のコラボアイテムを着用しました」とつづり、10枚の写真を投稿。ハローキティがプリントされた、さまざまなデザインのルームウエアを着用した姿です。ショートパンツからは、ほっそりとした美脚が見えています。また、赤いリボンで髪を飾っており、とてもキュートです。
また希空さんは「いろんなキティがいるからお気に入りを見つけてね POPを目印にお店でチェックしてみてねっ」と呼び掛けました。
ハローキティショットはほかにも！5月29日には、ハローキティのグッズを抱き締めているショットを公開していた希空さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)