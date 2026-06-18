『こち亀』公式サイト前代未聞の全コマ検索機能実装 5年ぶり新刊9月・10月発売で2ヶ月連続刊行
漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（こち亀）が、9月に連載開始50周年を迎えることを記念して、さまざまな企画をが発表された。公式サイト『こち亀オンライン』に前代未聞の新機能「こち亀全コマ検索」が実装されたほか、8月３日発売の『週刊少年ジャンプ』36号に、描き下ろしの特別新作読切が掲載、さらに連載終了後に発表された読切などを収録したコミックス202巻、203巻の発売が決定した。202巻は9月４日、203巻は10月２日に発売され、連載が終了した作品としては異例の2ヶ月連続刊行となる。
【画像】こち亀の懐かしいシーン！検索機能で漫画のコマ表示した公式サイトのページ
「全コマ検索機能」は、セリフや関連するキーワードで、漫画のコマが検索・表示できるという前代未聞の機能。まずは１〜100巻までのデータを収録。以降、随時収録巻数を増やしていき、ゆくゆくは既巻分すべてをデータベース化する予定となっている。
『こち亀』らしい爆笑のコマや、記憶に残る感動シーン、現実世界の未来を予言しているとも思える“未来予知”のコマも検索可能。好きなコマをSNSへ投稿してシェアすることもできる。
描き下ろしの特別新作読切は、「両さんが2026年にある『儲け話』に興味を持ち…？」というストーリー。また、同じく36号にはとじこみ付録として「週刊少年ジャンプ連載作家が選ぶマイベスト『こち亀』エピソード!!」がついており、『ONE PIECE』作者の尾田栄一郎氏をはじめ、ジャンプの連載作家が選んだ『こち亀』オススメの１話を紹介するブックインブックとなっている。作家が紹介したエピソードは集英社総合電子書店ゼブラックで8月31日まで無料公開され、ブックインブック内の二次元コードが読むことができる。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された『こち亀』は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。
コミックス第201巻は2021年10月4日に発売され、日本国内のコミックスの累計発行部数は1億5000万部を突破。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。また、キャストを一新した完全新作アニメの制作も決まっている。
「全コマ検索機能」は、セリフや関連するキーワードで、漫画のコマが検索・表示できるという前代未聞の機能。まずは１〜100巻までのデータを収録。以降、随時収録巻数を増やしていき、ゆくゆくは既巻分すべてをデータベース化する予定となっている。
『こち亀』らしい爆笑のコマや、記憶に残る感動シーン、現実世界の未来を予言しているとも思える“未来予知”のコマも検索可能。好きなコマをSNSへ投稿してシェアすることもできる。
描き下ろしの特別新作読切は、「両さんが2026年にある『儲け話』に興味を持ち…？」というストーリー。また、同じく36号にはとじこみ付録として「週刊少年ジャンプ連載作家が選ぶマイベスト『こち亀』エピソード!!」がついており、『ONE PIECE』作者の尾田栄一郎氏をはじめ、ジャンプの連載作家が選んだ『こち亀』オススメの１話を紹介するブックインブックとなっている。作家が紹介したエピソードは集英社総合電子書店ゼブラックで8月31日まで無料公開され、ブックインブック内の二次元コードが読むことができる。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された『こち亀』は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。
コミックス第201巻は2021年10月4日に発売され、日本国内のコミックスの累計発行部数は1億5000万部を突破。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。また、キャストを一新した完全新作アニメの制作も決まっている。
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