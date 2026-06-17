牛乳石鹸、SNS上で話題の“ミルキィボディソープ”めぐり声明 異なる用途での使用に「安全面での影響が生じる可能性」【全文掲載】
日用品、化粧品を製造・販売する『牛乳石鹸』は17日、SNS上で注目を集めている「ミルキィボディソープ」の使用方法について声明を発表した。
【写真】汚れが落ちる…？異なる用途での使用事例が拡散されている商品
同社の人気商品「ミルキィボディソープ」をめぐってはSNS上で、本来の用途と異なる浴室の掃除で使用したユーザーの声が拡散。画像とともに「めっちゃキレイになった」「ほんとにこんなに効果が!？」といった声が相次いでいた。
この事態を受けて同社は公式SNS上で声明を発表。「現在 SNS上で『ミルキィボディソープを使用すると浴室床の汚れが落ちる』 といった投稿を多くいただいております」と反響を認識しているとした上で「しかしながら、 その仕組みにつきましては、各ご家庭の使用環境や設備の状況が異なるため、浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい状況です」と伝えた。
また「洗浄成分が床面に残ることで滑りやすくなるなど、安全面での影響が生じる可能性がありますので、本来の用途と異なるご使用はお控えくださいますようお願いいたします。 浴室床の洗浄につきましては、ご家庭の浴室設備の取扱説明書などで推奨されている方法をご確認のうえ実施いただけますと幸いです」とユーザーに本来の用途での使用を呼びかけた。
■以下、声明全文
この度は当社「ミルキィボディソープ」にご注目いただき、 ありがとうございます。
現在 SNS上で「ミルキィボディソープを使用すると浴室床の汚れが落ちる」 といった投稿を多くいただいております。
しかしながら、 その仕組みにつきましては、各ご家庭の使用環境や設備の状況が異なるため、浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい状況です。
また、洗浄成分が床面に残ることで滑りやすくなるなど、安全面での影響が生じる可能性がありますので、本来の用途と異なるご使用はお控えくださいますようお願いいたします。
浴室床の洗浄につきましては、ご家庭の浴室設備の取扱説明書などで推奨されている方法をご確認のうえ実施いただけますと幸いです。
「ミルキィボディソープ」 は、赤ちゃんから大人までご家族みなさまで心地よくお使いいただける 牛乳石鹸のボディソープで、 身体を洗浄するための商品です。日々のボディケアに今後ともお役立ていただけましたらうれしいです。
【写真】汚れが落ちる…？異なる用途での使用事例が拡散されている商品
同社の人気商品「ミルキィボディソープ」をめぐってはSNS上で、本来の用途と異なる浴室の掃除で使用したユーザーの声が拡散。画像とともに「めっちゃキレイになった」「ほんとにこんなに効果が!？」といった声が相次いでいた。
この事態を受けて同社は公式SNS上で声明を発表。「現在 SNS上で『ミルキィボディソープを使用すると浴室床の汚れが落ちる』 といった投稿を多くいただいております」と反響を認識しているとした上で「しかしながら、 その仕組みにつきましては、各ご家庭の使用環境や設備の状況が異なるため、浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい状況です」と伝えた。
■以下、声明全文
この度は当社「ミルキィボディソープ」にご注目いただき、 ありがとうございます。
現在 SNS上で「ミルキィボディソープを使用すると浴室床の汚れが落ちる」 といった投稿を多くいただいております。
しかしながら、 その仕組みにつきましては、各ご家庭の使用環境や設備の状況が異なるため、浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい状況です。
また、洗浄成分が床面に残ることで滑りやすくなるなど、安全面での影響が生じる可能性がありますので、本来の用途と異なるご使用はお控えくださいますようお願いいたします。
浴室床の洗浄につきましては、ご家庭の浴室設備の取扱説明書などで推奨されている方法をご確認のうえ実施いただけますと幸いです。
「ミルキィボディソープ」 は、赤ちゃんから大人までご家族みなさまで心地よくお使いいただける 牛乳石鹸のボディソープで、 身体を洗浄するための商品です。日々のボディケアに今後ともお役立ていただけましたらうれしいです。