楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史オーナー（６１）らが宮城・仙台市内で会見。シーズン途中での異例の人事に踏み切った理由について、三木谷オーナーは「中長期的に球団の方向性、また様々な改革をしないと、継続的な強い球団は作れないと考えて」と説明した。同オーナーによると、面会して「ダメ元」で監督就任のオファーをしたところ、「火中の栗を拾う」という形で引き受けてもらったという。

今季の楽天は４月中旬までは首位を争ったが急失速。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６と低迷している。５月以降はコーチの配置転換も実施。それでも劇的な改善は見られなかった。

借金１５に到達した巨人戦後（楽天モバイル）の１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。さらなる前進を目指してシーズン途中で吉井氏を新監督として迎え入れる。異例のタイミングで球団外部から招へいした新指揮官が誕生する。

吉井氏は日米通算１２１勝を挙げ、コーチとしてダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育てた。２２年にはロッテのピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた。

吉井新監督の初陣はリーグ再開初戦となる１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）の見込み。三木谷オーナーを筆頭とした楽天の異例の決断が、風向きを変える要因となるか注目される。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。