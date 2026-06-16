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AIブームの恩恵を受けているのは、NVIDIAだけではない。半導体の製造現場を陰から支える企業が、静かに、しかし確実に存在感を高めている。



実業家のマイキー佐野氏が注目するのは、半導体製造装置メーカーのLam Research（ラムリサーチ）だ。AI向けメモリの需要が急拡大するなか、その製造工程において欠かすことのできない技術を握る企業として、その強みを詳しく解説している。



半導体デバイスの製造は、薄い膜を重ねる「成膜」、回路の設計図を焼き付ける「露光」、そして不要な部分をピンポイントで削り落とす「エッチング」という3つのプロセスの繰り返しで成り立っている。なかでもエッチングは、ナノスケールの極小世界で狙った箇所だけをまっすぐ、寸分のずれなく削り抜く作業であり、「最も難しい神技」と称される分野だ。



ラムリサーチは、液体を使わないドライエッチングと呼ばれる技術でこの分野のトップに立ち、特定のメモリ製造においては圧倒的なシェアを誇るという。だが佐野氏がより着目するのは、その先にあるビジネスモデルの巧みさだ。



装置を販売して終わりではなく、消耗品の供給、既存装置のアップグレード、そして製造効率を最適化するソフトウェアまでを包括的に提供するアフターサービスが、売上全体のかなりの割合を占めており、その粗利益率も非常に高い水準にある。半導体業界には景気の波がつきものだが、世界中の工場が稼働し続けるかぎりメンテナンス需要は絶えず、この仕組みが不況期にも収益を下支えする。景気が低迷している間も研究開発投資を継続できるため、好況期に備えた技術蓄積が可能になるという点も、佐野氏が評価するポイントだ。



次世代メモリへの移行に伴い、さらに高度な接合技術への需要が高まるなか、ラムリサーチの競争優位は一段と強まるとされる。一方で、売上の相当部分を特定の地域に依存しているという構造的なリスクも存在し、地政学的な動向次第では事業への影響が避けられない懸念も佐野氏は指摘している。



AIインフラへの投資が世界規模で拡大するほど恩恵を受ける可能性があるとされる一方、その光と影を冷静に見極める視点もまた、佐野氏の解説の核心にある。