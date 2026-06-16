プロのコンビニ店員がもつ｢不思議な力｣→謎の説得力に圧倒された結果「あれ？」…疑問に思うなんともいえない瞬間【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→コンビニ店員さんの「大丈夫」には不思議な力が…
働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただよう漫画にして発信している青木ぼんろ(@aobonro)さん。どこかで経験したことのあるシーンに多くの共感が寄せられている。今回は、実際の体験談を描く｢恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活｣より、コンビニ店員のアドバイスを信じきって大後悔したエピソードについて話を聞いた。
朝や昼によく見かける顔馴染みの｢いつもの店員さん｣の言葉を、つい信じきってしまった本作。店員が言う｢大丈夫｣の説得力について、青木さんは｢やっぱり店員さんのことを、そこの店について何でも知っているプロだと思ってしまうふしがありますね。まあプロが言ってるならって。でもよく考えると別にそんなこともないんですけどね(笑)｣と語る。
■忘れられない試着室での出来事
洋服店で失敗した経験もあるという。｢僕は肩幅が結構広いほうなんですが、店員さんにすすめられてMサイズのジャケットを試着したら、肩がギチギチで…。背中から真っ二つに破けるんじゃないかってくらい張っていました｣と明かす。さらに、｢サイズいかがですか？と言われ、試着室の扉を開けたときに、店員さんが小さく『あっ』と言ったのを、僕は未だに忘れていません｣と当時を振り返る。どの店舗でも、プロが発する言葉には客を信じ込ませる不思議な力があるのかもしれない。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。