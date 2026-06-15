サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合を、韓国のメディアも「日本の底力」「日本は狂ってる」と驚きとともに報じている。

歓喜のシーンは後半44分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点に。そのまま試合を終えた。

韓国メディア「イーデイリー」は「ワールドカップ優勝が目標の日本、優勝候補のオランダと劇的引き分け」という記事を掲載。「この試合は、今回のW杯開幕以来最も水準の高い試合として認められる。オランダは高さと個人技を前面に出し、日本は組織的なプレッシャーと早いトランジションを見せた。両チームとも試合の流れを交互につかみ、終盤まで勝負の行方を予測しにくかった」と試合のレベルに驚いている。

また「スポーツソウル」は「後半44分劇場同点ゴール爆発…強豪オランダと引き分けた日本の底力…ワールドカップ優勝挑戦は虚言ではなかった」という見出しを打った。「スターニュース」も「崖っぷちに追い込まれた日本サッカー、後半44分劇場同点ゴール…オランダと2-2引き分け」と土壇場での同点劇を驚きをもって伝えた。

さらに「エックスポーツニュース」は「日本は狂ってる！ 失点→同点→失点→同点… F組最強オランダと乱打戦の末に2-2引き分け」という記事で「日本は最高の条件でグループリーグをスタートした」と紹介している。



（THE ANSWER編集部）