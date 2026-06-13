玉野海上保安部によりますと、きょう（13日）午前、香川県直島町沖で釣りをしていたミニボートが転覆し、男性2人が海に転落しました。2人は救助され、けがはありませんでした。

【写真を見る】「ミニボートが転覆、男性2名がボートにつかまり救助を求めている」と通報、釣り中の男性2人がバランスを崩し海に転落【香川県直島町沖】

航行中のプレジャーボートが発見

きょう午前10時52分ごろ、香川県直島町沖の瀬戸内海で航行中のプレジャーボートの乗員から「ミニボートが転覆し、そのボートに男性2名がつかまり救助をもとめている」と118番通報がありました。

ミニボートには50代の男性ら2人が乗っていて、知人のミニボートに救助、えい航され正午前に岡山県玉野市の日の出海岸に到着しました。2人とも救命胴衣を着用していて、けがはありませんでした。

釣り座を移動した際にバランスを崩す

転覆したミニボートでは右舷側と左舷側にそれぞれ1人が分かれて釣りをしていたところ、右舷側にいた50代の男性が釣りの位置を変わるため立ち上がって左側へ移動する際に、ミニボートが左舷側に傾き、バランスを崩して転覆したということです。

当時の天候は晴れ、南南東の風約2メートル、視界は良好で海上は平穏でした。

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