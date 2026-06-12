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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「炒めるのやめた。レンジだけで作るレタス炒飯が旨すぎる」と題した動画を公開しました。フライパンや包丁を使わず、電子レンジだけで本格的な味わいに仕上がる手軽なレタス炒飯の作り方を紹介しています。



動画では、耐熱容器に温かいご飯とベーコンを入れ、鶏がらスープの素とごま油を加えて混ぜ合わせる工程からスタート。ベーコンはハサミでカットすることで、包丁やまな板を使わず洗い物を減らす工夫がされています。ご飯に少し隙間を作り、そこに卵を直接割り入れて溶くという豪快な手法も、「洗い物は増やさない」というズボラレシピならではのポイントです。



電子レンジで加熱した後、ちぎったレタスを加えてさらに短時間加熱します。「レタスを後入れすることで、シャキッと感が残っていい感じになるよ」と、美味しさを引き出すコツも解説。最後に塩胡椒で味を調えれば完成です。出来上がった炒飯について「炒めてないのに旨すぎる！」と絶賛し、「安くて、簡単で、旨い」と太鼓判を押しています。



忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、火を使わずパパッと作れるこのレシピをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・温かいご飯 200g

・ベーコン 2枚（ハムやツナでも代用可）

・鶏がらスープの素 小さじ1

・ごま油 小さじ2

・卵 1個

・レタス 1枚

・塩胡椒 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に温かいご飯を入れ、ベーコンをハサミでカットしながら加える。

2. 鶏がらスープの素とごま油を加え、スプーンで切るように混ぜ合わせる。

3. 容器の端に少し隙間を作り、卵を割り入れてその場で溶きほぐす。

4. ラップをせずに、電子レンジ（500Wで3分40秒、または600Wで3分）で加熱する。

5. 加熱後、卵を切るように全体を混ぜ合わせる。

6. 洗ったレタスを一口大に手でちぎりながら加え、再び電子レンジ（500Wで40秒、または600Wで30秒）で加熱して水分を飛ばす。

7. お好みで塩胡椒を振り、軽く混ぜ合わせたら完成。