◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップの７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達、さらには打者として３試合ぶりの１２号アーチを狙う。ＰＮＣパークでは初登板となる。

２４年にはＤＨ専任で史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成。今季は日本人選手初となるサイ・ヤング賞に向けて突き進んでいる。この日の試合前、「過去にこれほど高い目標を公言し、それを達成した選手を見たことがあるか」と聞かれたロバーツ監督は「パッと思い浮かぶのは、バリー・ボンズかな。彼は最高の選手になりたいと願い、実際その通りになった。ホームランを量産し、あらゆることを成し遂げたからね」。その上で「野球というスポーツにおいて、有言実行は本当に難しいことだ。それができるのはマイケル・ジョーダン、ラリー・バード（ＮＢＡ）、タイガー・ウッズ（ゴルフ）のような、歴史上でも極めて特別な、一握りの天才たちの領域だと思う」と話した。