軍は7回に10得点の猛攻

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打の成績で、大量リードの8回に代打を送られ途中交代となった。チームは7回に10点を奪うなど大勝した。

スキーンズと対戦した第1打席ではスプリットを打って二ゴロ。3回、1死一塁の第2打席では高めフォーシームに空振り三振に倒れた。5回2死の第3打席では外角チェンジアップを打って二ゴロだった。

チームは先発ラウアーは2回にベッツ、マンシーの連打で好機を作り、タッカーの犠飛で1点を返した。6回には2死三塁からマンシーの二塁を強襲する当たりで同点に追いついた。

大谷は7回には無死一、三塁の第4打席では、捕手の三塁へのけん制が走者に当たって逸れ、三走が生還。走者二塁となったところで左中間への適時打を放った。これで3試合連続安打、2試合ぶりの打点とした。

打者一巡で回ってきた1死満塁の第5打席では押し出し四球を選んだ。チームはこの回に計7安打4四球で10得点。8回には2死満塁の場面で大谷の打順が回ってきたが、代打にコールが送られ途中交代となった。

大谷は10日（同11日）の同戦で先発登板予定となっている。（Full-Count編集部）