『キャンディーカリエス』第9話 場面写真＆あらすじ公開！
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第9話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS：SUEとのコラボキャラIC：CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、6月10日（水）に放送＆配信となる第9話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第9話「歯の妖精」あらすじ＞
歯ドロボウ退治のためにしかけた罠にホンモノの歯の妖精が捕まった！？ さっそく抜けた歯をお金と交換してもらおうとするが、歯の妖精の査定は想像以上に厳しいものだった。
＞＞＞第9話場面写真をチェック！（写真11点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第9話の次回予告は IC：CHU・リンが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第9話「歯の妖精」あらすじ＞
歯ドロボウ退治のためにしかけた罠にホンモノの歯の妖精が捕まった！？ さっそく抜けた歯をお金と交換してもらおうとするが、歯の妖精の査定は想像以上に厳しいものだった。
＞＞＞第9話場面写真をチェック！（写真11点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第9話の次回予告は IC：CHU・リンが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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