「娘が望む判決を」被害者父親が涙の訴え　内田梨瑚被告(23)は顔色変えず　懲役27年求刑　旭川女子高校生殺害

北海道旭川市の女子高校生殺害事件の裁判で、内田梨瑚被告(23)に懲役27年が求刑された。遺族は意見陳述で厳罰を求め、父親が涙ながらに訴えた。一方、内田被告は殺意などを否認し、弁護側も争う姿勢を見せた。注目の判決は22日に言い渡される。

内田梨瑚被告(23)に遺族「反省しているとは思えない」

北海道旭川市の女子高校生殺害事件。8日の公判で、検察側から懲役27年を求刑された内田梨瑚被告（23）。

検察の論告の前には、被害者遺族による意見陳述が行われた。

被害者の母親（代読）：

被告は深々と頭を下げていますが、つじつまの合わない発言をしていて、内省・反省をしているとは到底思えません。

旭川市の無職、内田梨瑚被告は2024年4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回し、橋の上で服を脱がせたうえ落下させて殺害した殺人や、監禁などの罪に問われている。

被害者の父親は、内田被告を指さし、泣きながら、強く訴えた。

「どうかどうか、あいつを私の娘が望む判決をくだしてください」

2024年4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上で橋から落下させて殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告、23歳。

これまでの裁判で内田被告は監禁の罪は認めているが、殺人などの罪については認めていない。

内田被告：

殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません。

旭川地裁で開かれた8日の裁判では被害者遺族による意見陳述が行われた。

被害者の母親（代読）：

私にとって一番つらいのは、わが子を失ったことにほかなりません。2年たった今でも時が癒してくれることはなく、娘を守ってやれなかった後悔があります。被告人は深々と頭を下げていますが、つじつまの合わない発言をしていて、内省・反省をしているとは到底思えません。より重い厳罰が下りますことを親族一同願っています。

続いて、被害者の父親が、検察側の席から、意見陳述を読み上げた。

被害者の父親：

娘は23(歳)の時に生まれました。笑顔がかわいくて、とても無邪気で、私と一緒にYouTuberごっこをしたり、娘のことが心から大好きでした。2年経ちましたが、かなしみは当時のままで、つらく悲しい日々が続いています。

そして、被害者の父親は、内田被告を指さし、泣きながら、強く訴えました。

被害者の父親：

裁判官、裁判員の皆様、どうかどうか、あいつを私の娘が望む判決をくだしてください。

この言葉を聞いた内田被告は顔色を変えることなく落ち着いた様子を見せていた。

このあと検察側は、内田被告に対し懲役27年を求刑。

検察側は「犯行は女子高校生の尊厳を踏みにじり、極めて残虐で悪質である」「被告の供述内容は、不合理かつ不自然で殺人などの責任を逃れるための虚偽の供述というほかなく、到底信用できない」などと指摘した。

懲役27年の求刑を聞いた内田被告は、表情を一切変えることはなかった。

一方、弁護側は内田被告には殺意も実行行為もなく、共犯とされる女の証言は信用できないなどと反論。

そして内田被告は、最終陳述でこう述べた。

内田被告：

改めて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省・謝罪・償いの日々を送ります。

「共犯の女の懲役23年とバランス取り求刑か」

内田被告に対する、懲役27年の求刑について平松解説副委員長は…。

平松解説副委員長：

かなり残虐な犯行で遺族の処罰感情が本当に激しいので、私は無期懲役の求刑があると思ったんですが、検察側は共犯の女の判決が懲役23年で確定しているので、この量刑とのバランスを取って懲役27年を求刑したということです。内田被告の言い分、あとは検察側の主張。これどちらが信頼できるのかというのを裁判員と裁判官が判断することになると思います。

判決は6月22日に言い渡される。

（「イット！」6月8日放送より）