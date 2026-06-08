放置するとあなたの地獄が2倍に？毒親問題を後回しにした人が辿る7つの末路
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毒親問題専門カウンセラーの木村裕子が、「【警告】毒親の介護に突入した時、あなたの人生は終了する。後回しにした人の末路7選」と題した動画を公開した。動画では、毒親問題を放置し続けた先に待ち受ける残酷な現実と、その連鎖を断ち切るための「セルフ解毒」の方法について解説している。
木村氏は冒頭、毒親問題は「後回しにしてもすぐ困らないと思われやすいジャンル」であるため、問題が闇化している人が多いと指摘する。しかし、向き合うのを避けた分だけ「地獄が2倍になる」と警告し、放置した人が辿る7つの末路を順に解説した。
最初の末路として挙げたのが、「最初に体が壊れる」ことである。原因不明の頭痛や不眠など、心が悲鳴を上げている状態が身体症状として現れると説明する。また、「恋愛・結婚でいつも同じパターンを繰り返す」という末路では、親との苦しい関係を無意識に別の人間関係で再現してしまっていると分析した。
さらに、人間関係全般において「友人が一人もいなくなる」という問題にも言及。親に本音を言うと傷つけられるという経験から、本音を隠すことが「生存戦略」になっており、深い人間関係を築けなくなると語る。そして、親が高齢になった際の「親の介護で人生が詰む」という末路では、「ここまでやってきたんだから最後まで面倒を見よう」と毒親の罠にハマり、自分自身の人生が失われてしまうと警鐘を鳴らした。
動画の終盤で木村氏は、最も重い末路は「自分の人生を一度も生きなかったと気づく」ことだと語った。そのうえで、取り返しのつかない後悔を抱える前に「自分の幸せを取り戻す」選択を提示している。動画内で挙げたリストから、あなたに当てはまる末路をノートに書き出し、いったん「全部毒親のせい」と声に出して認めるというセルフ解毒のステップを紹介。毒親育ちの我慢のため込み癖の改善法を伝えた。自身の人生を歩み始めるための具体的な方法を結論付けた。
木村氏は冒頭、毒親問題は「後回しにしてもすぐ困らないと思われやすいジャンル」であるため、問題が闇化している人が多いと指摘する。しかし、向き合うのを避けた分だけ「地獄が2倍になる」と警告し、放置した人が辿る7つの末路を順に解説した。
最初の末路として挙げたのが、「最初に体が壊れる」ことである。原因不明の頭痛や不眠など、心が悲鳴を上げている状態が身体症状として現れると説明する。また、「恋愛・結婚でいつも同じパターンを繰り返す」という末路では、親との苦しい関係を無意識に別の人間関係で再現してしまっていると分析した。
さらに、人間関係全般において「友人が一人もいなくなる」という問題にも言及。親に本音を言うと傷つけられるという経験から、本音を隠すことが「生存戦略」になっており、深い人間関係を築けなくなると語る。そして、親が高齢になった際の「親の介護で人生が詰む」という末路では、「ここまでやってきたんだから最後まで面倒を見よう」と毒親の罠にハマり、自分自身の人生が失われてしまうと警鐘を鳴らした。
動画の終盤で木村氏は、最も重い末路は「自分の人生を一度も生きなかったと気づく」ことだと語った。そのうえで、取り返しのつかない後悔を抱える前に「自分の幸せを取り戻す」選択を提示している。動画内で挙げたリストから、あなたに当てはまる末路をノートに書き出し、いったん「全部毒親のせい」と声に出して認めるというセルフ解毒のステップを紹介。毒親育ちの我慢のため込み癖の改善法を伝えた。自身の人生を歩み始めるための具体的な方法を結論付けた。
YouTubeの動画内容
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３か月で毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営する。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！