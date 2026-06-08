午前9時5分、気象庁は津波注意報を発表しました。

津波注意報が出ているのは宮古島・八重山地方、奄美・トカラ、沖縄本島地方、大東島地方、小笠原諸島、種子島・屋久島地方、三重南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島東部、千葉九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知外海、茨城県、千葉内房、相模湾・三浦半島。

宮古島・八重山地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは1メートル。

奄美・トカラは津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは1メートル。

沖縄本島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは1メートル。

大東島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは1メートル。

小笠原諸島は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。

種子島・屋久島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。

三重南部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。

和歌山県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。

高知県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。

宮崎県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。

鹿児島東部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。

千葉九十九里・外房は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。

伊豆諸島は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。

静岡県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。

愛知外海は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。

茨城県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時30分で、予想高さは1メートル。

千葉内房は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時30分で、予想高さは1メートル。

相模湾・三浦半島は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時30分で、予想高さは1メートル。

津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。

震源地は フィリピン 付近。震源の深さは不明。 地震 の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されます。