カズは琉球戦に先発もノーゴール

明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフ第2戦が6月7日に各地で行われ、福島ユナイテッドFCの59歳FW三浦知良（カズ）がFC琉球戦で先発出場も得点を奪えずに、前半21分に交代した。

これによりカズは特別リーグで無得点に終わった。

カズはブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪州）、UDオリヴェイレンセ（ポルトガル）など国内外で数多くのクラブを渡り歩いた。2024年からはJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍し、プレーしていた。

そして今季は新天地にJ3の福島を選び、5年ぶりにJの舞台へと復帰。開幕節でスタメン入り果たし新天地デビューを飾った。その後はコンディション不良によりメンバー外の期間もあったが、1か月後の第5節のAC長野パルセイロで終了間際から出場し復帰した。

地域リーグラウンドでは先発3試合、途中出場2試合の計5試合。プレーオフラウンド第1戦のヴァンラーレ八戸ではメンバー外だったが、琉球戦ではスタメン出場。しかし見せ場はやってこず、前半21分にそのまま交代となった。カズの特別リーグは6試合無得点で終了した。（FOOTBALL ZONE編集部）