【トイ・ストーリー5】OH MY CAFEが東京・大阪・愛知・宮城に期間限定オープン！
ディズニー&ピクサーの最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせて、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日（金）より東京、大阪、愛知、宮城にて、順次期間限定オープンする。
＞＞＞オリジナルのメニューやグッズをチェック！（写真30点）
おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらした。2026年7月3日（金）公開の『トイ・ストーリー5』は、そのシリーズ最新作となる注目の映画だ。
このたび、エルティーアールは、最新作の公開にあわせた、『トイ・ストーリー5』の世界観を体感できるスペシャルなカフェの開催を決定した。
メニューは、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「フォーキー」＆「カレン・ビバリー」「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだメニューに加え、新キャラクターの「リリーパッド」や「テック・トリオ」などの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューが登場する。
全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
また、ワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典などもご用意し、最新作『トイ・ストーリー5』を盛り上げる。
最新作『トイ・ストーリー5』鑑賞の後は映画の余韻に浸りながら、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEで、特別な楽しい時間を過ごしてみては。
（C） Disney/Pixar ©Just Play, LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with
permission. ©Hasbro. All Rights Reserved.
＞＞＞オリジナルのメニューやグッズをチェック！（写真30点）
おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらした。2026年7月3日（金）公開の『トイ・ストーリー5』は、そのシリーズ最新作となる注目の映画だ。
メニューは、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「フォーキー」＆「カレン・ビバリー」「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだメニューに加え、新キャラクターの「リリーパッド」や「テック・トリオ」などの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューが登場する。
全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
また、ワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズや特典などもご用意し、最新作『トイ・ストーリー5』を盛り上げる。
最新作『トイ・ストーリー5』鑑賞の後は映画の余韻に浸りながら、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEで、特別な楽しい時間を過ごしてみては。
（C） Disney/Pixar ©Just Play, LLC
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