「お～いお茶」を販売する株式会社伊藤園は、6月1日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、2025年シーズンに放ったホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトルの販売開始することを発表。すべてのイラストを手掛けた田村大氏による制作が反響を呼んでいる。

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田村氏はこれまでにもアスリートをモデルにイラストを描き世界的な人気を博しており、今回のコラボでもその手腕が発揮された。大谷が昨季放ったホームランは、レギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本の合計63本だ。それぞれの名場面を描いた田村氏は、同日Instagramを更新。ずらりと並んだボトルの動画を披露しつつ、「2025年シーズンに大谷翔平選手が放った全63本のホームランを、伊藤園おーいお茶ボトル用に描かせていただきました！」と力強くPRした。

【画像】伊藤園から大谷翔平のHRを描いたイラストボトルが登場（画像は田村大氏のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから、「うわーーーー！！！！！ トリハダやばいです」「全部欲しくなります！！」「すごすぎる」「かっこいいー」「コンプリート目指します 笑」「大谷選手のおーいお茶伊藤園さん素晴らしい企画ですね」「瞬間が切り取られてて、ますます大谷選手が魅力的になってる」といった驚きと称賛のコメントが寄せられている。