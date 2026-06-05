●あす6日(土)は午前を中心に落ち着いた空模様。湿気が多く一段と蒸し暑い

●あさって7日(日)は大きめの傘の出番。熱帯低気圧の動向次第で大雨になるおそれも

●9日(火)からは早くも「梅雨の中休み」に



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今朝は中部や東部を中心に雨雲がしつこく残りましたが、梅雨前線が南西諸島付近まで南下し天気は緩やかに持ち直してきました。

一方、台湾付近には熱帯低気圧による雲が大きくまとまりつつあります。

週末はこの熱帯低気圧の動向に注意が必要です。





この熱帯低気圧が台風へ発達する可能性は低いですが、南西諸島付近の梅雨前線と一体化することで活発な雨雲を伴って西日本に接近してきます。

あす6日(土)県内は大きな天気の崩れはなく、午前を中心に晴れ間も期待できそうですが、九州付近まで活発な雨雲が広がってくる予想です。





日付が変わりあさって7日(日)になるとともに、この雨雲が県内にも流れ込む予想で、ところどころで雨脚が強まるタイミングもありそうです。

最も活発な雨雲は九州から四国付近にとどまりますが、熱帯低気圧の進むコースや発達具合によって県内の雨も予想以上に強くなるおそれがあります。



あさって7日(日)は大雨になる可能性も踏まえながら、少し緊張感を高めて過ごしていきましょう。





あす6日(土)は午前を中心に日ざしの届くところが多くなりそうです。

午後になるほど雲に厚みが増してきますが、大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。



日中の最高気温は28度前後。湿気が多く、きょう5日(金)よりもさらに蒸し暑さが増す予想です。





あさって7日(日)は、朝から天気が崩れるでしょう。

時折、活発な雨雲が掛かるタイミングもあり、一日大きめの傘の出番となりそうです。

今後の熱帯低気圧の動向次第で、雨の降り方が大きく変わる可能性があります。空模様の変化に十分ご注意ください。



日中は日ざしが控えめでも最高気温は25度を超えるところが多く、ジメっとした空気に包まれる予想です。





週明け8日(月)も天気はぐずつく見込みです。

梅雨前線がしばらく南西諸島付近に停滞する影響で、9日(火)から週の後半にかけては晴れる日が多く、早くも「梅雨の中休み」となりそうです。



最高気温は連日28度くらいで、この時期らしい蒸し暑さが続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）