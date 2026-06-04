辻希美、広々豪邸で遊ぶ次女・夢空（ゆめあ）ちゃんら子どもたちの姿に「笑い声が聞こえてきそう」「可愛いが渋滞してる」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】タレントの辻希美が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちが遊ぶ様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「可愛いが渋滞」豪邸で遊ぶ子供公開
辻は「賑やかな夜でした」とつづり、子どもたちの写真を投稿。広々とした室内で、息子と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが広々とした自宅で乗用玩具に2人乗りして遊ぶ姿が収められており、夢空ちゃんは満面の笑みを浮かべている。
この投稿に、ファンからは「笑い声が聞こえてきそう」「表情から楽しさが伝わってくる」「可愛いが渋滞してる」「見てるこっちも笑顔になる」「幸せすぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、子どもたちの室内遊びショット披露
辻は「賑やかな夜でした」とつづり、子どもたちの写真を投稿。広々とした室内で、息子と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが広々とした自宅で乗用玩具に2人乗りして遊ぶ姿が収められており、夢空ちゃんは満面の笑みを浮かべている。
◆辻希美の投稿に「笑い声が聞こえてきそう」の声
この投稿に、ファンからは「笑い声が聞こえてきそう」「表情から楽しさが伝わってくる」「可愛いが渋滞してる」「見てるこっちも笑顔になる」「幸せすぎる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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