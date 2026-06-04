今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は6月4日現在

【写真】カラバリはこちら。どれにするか迷う…

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体型カバーも叶うバギージーンズ

今回、ご紹介したいのはズバリ、UNIQLO and JW ANDERSONの「バギージーンズ」です。

毎シーズン、多種多彩な商品が販売されるユニクロ。なかでもデザイン性とはき心地のよさを兼ね備えた話題の商品がこのジーンズなんです。

「JW ANDERSON」は、デザイナーのジョナサン・アンダーソンが2008年に立ち上げたブランド。UNIQLO and JW ANDERSONコレクションは2017年秋冬シーズンから展開されている人気コラボラインです。

さっそくUNIQLO and JW ANDERSON「バギージーンズ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜腰まわりはフィットし、腰から少し広がり、裾に向かってやや細めのテーパードシルエット＞

＜本格的なコットン100%のデニム＞

＜後ろポケットに刺しゅうを施したJW ANDERSONのロゴが特徴＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「履いた時に肌に密着する内側の生地感が気持ちいい。ウエストが細く見えます」

「すごくキレイなラインで、即購入を決めました！お尻が大きい方や、腰張りの方は特におすすめです」

「あまり大きく膨らんでいるとシニアは敬遠しがちだけど、これは違和感なく履けてました。買って良かった！」

「脚も細く長く見えるし、こなれておしゃれに見える。 これは本当に名品だと思う」

「この価格で買えるなんてあり得ません。もう虜です」

「上半身は細身で下半身が太めの洋梨体型なので、うまくごまかせてありがたい」

「『NATURAL』を試着したらラインも色もめちゃくちゃ綺麗で衝動買い！」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐のようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのUNIQLO and JW ANDERSONの「バギージーンズ」は6月4日現在2990円にて販売されています。ほぼ一年中活躍するジーンズがこの価格ということで、これは絶対に見逃せない…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

カラーは＜67 BLUE＞＜65 BLUE＞＜30 NATURAL＞、サイズは21から36の13種類

（オンライン限定を含む）。

季節を問わず活躍してくれそうなUNIQLO and JW ANDERSONのバギージーンズ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより