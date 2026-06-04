M!LK、黒柳徹子と滅ポーズ！『徹子の部屋』に5人で初出演 驚きの「夢」も語る
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK
結成から12年目となるM!LKは、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んで登場。スタジオは一挙に華やかになる。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も打ち明ける。
方言が大好きな黒柳徹子からのリクエストでご当地言葉も披露。コロナ禍にはコンサートが中止になるなどさまざまな困難があったが、週に一度は全員で会議を開き自分に何ができるか話しあった結果が今の人気ではないかと話す。最後には黒柳も驚きの「5人でかなえたい夢」の話も飛びだした。
【写真】『徹子の部屋』初出演ですべてを出し尽くすM!LK
結成から12年目となるM!LKは、カラフルで個性豊かな衣装を身に包んで登場。スタジオは一挙に華やかになる。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も打ち明ける。
方言が大好きな黒柳徹子からのリクエストでご当地言葉も披露。コロナ禍にはコンサートが中止になるなどさまざまな困難があったが、週に一度は全員で会議を開き自分に何ができるか話しあった結果が今の人気ではないかと話す。最後には黒柳も驚きの「5人でかなえたい夢」の話も飛びだした。