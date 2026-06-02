今が旬のソラマメは、サヤごとグリルするのがおすすめ。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、「ソラマメの丸ごとグリル焼き」を教えてもらいました。蒸し焼き状態になって、ホクホク食感を楽しめます！

オリーブオイルや粉チーズを合わせれば、ぜいたくな仕上がりに

「ソラマメは下ゆでや薄皮むきが面倒…」と思っている人も多いですが、じつはサヤごと焼くだけでもOK。

【写真】皮に焦げ目がついたら、火を止める

丸ごとグリル焼きにすれば、薄皮までやわらかくなり、旬のソラマメを手軽においしく味わえますよ。

●ソラマメの丸ごとグリル焼き

【材料（つくりやすい分量）】

ソラマメ お好みの量

オリーブオイル お好みで

粉チーズ（パルミジャーノ・レッジャーノ） お好みで

ブラックペッパー お好みで



【つくり方】

（1） ソラマメはさっと洗い、クッキングシート（またはアルミホイル）を敷いた天板に並べる。

（2） 1000Wのトースターで15分程度、皮に焦げ目がつくまで焼く。サヤごと焼くことで蒸し焼き状態になり、薄皮までやわらかくなるので食べられます。

（3） 皮にこんがり焦げ目がついたら、火を止める。粗熱が取れたら、中身を取り出します。

（4） 塩だけでも十分おいしいですが、お好みでオリーブオイルや粉チーズ、ブラックペッパーをかけるのもおすすめ。コクとうま味が加わって、また違ったおいしさです。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください