人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2026年6月の予言＞

交通系トラブルに注意

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

人との会話から流れが動く月。気になる話題は自分から共有してみて。SNSでも相手を気づかうひと言やスタンプを添える丁寧さが関係を深めます。

＜lucky＞

28日、ノート、タンブラー

●おうし座（4／20〜5／20）

大変なときは1人で抱えず、周囲にサポートしてもらって。「ありがとう」を口にするほど運気が上がる月なので「迷惑をかけるかも」と考えなくてOK。

＜lucky＞

13日、ハンドクリーム、ミニタオル

●ふたご座（5／21〜6／21）

やることは増えるものの手応えも十分。積極的に仕事を引き受けると評価がアップ。移動中に思いがけない発見があるので、気づいたことはメモに残して。

＜lucky＞

15日、メモ帳、スニーカー

●かに座（6／22〜7／22）

前進している実感がもてず不安になりがち。他者評価に振り回されず、自分の感覚を手がかりに選ぶと吉。食器洗いや掃除など手作業で気持ちを整えて。

＜lucky＞

21日、食器用スポンジ、タイマー

●しし座（7／23〜8／22）

急な変更や小さなトラブルが続くかも。あわてず一歩引いてみると次の手が見えてくるはず。今月、困ったときに助けてくれた人は今後のキーパーソンに。

＜lucky＞

30日、スマホスタンド、マグカップ

●おとめ座（8／23〜9／22）

変わりたい気持ちが高まる時季。無意識に続けている古い習慣をひとつ手放すと、視界が開け運も上がります。自分と違うタイプの人の話を聞くのもおすすめ。

＜lucky＞

20日、キャンディ、ヘアゴム

●てんびん座（9／23〜10／23）

自由度が上がり、思いきった行動ができる月。行ったことのない場所に足を運ぶと刺激あり。ただし時間や約束にルーズになると運が落ちるので注意。

＜lucky＞

22日、トラベルポーチ、ネックピロー

●さそり座（10／24〜11／22）

落ち着ける環境を優先したいとき。仕事や予定をつめ込みすぎず、余白を確保して。買い物をする際は安さよりも「長く使えるか」を基準にすると吉。

＜lucky＞

24日、コーヒー粉、フェイスタオル

●いて座（11／23〜12／21）

人間関係を見直したいタイミング。それほど重要ではない相手に時間や労力を奪われているなら「NO」を言うことも大切。深く関わる相手を選んで。

＜lucky＞

10日、発酵食品、ランチョンマット

●やぎ座（12／22〜1／19）

前に出るより支える役で力を発揮できる月。気づいたことをさりげなくフォローすると高評価に。動いた分、休息もしっかりとることを意識して。

＜lucky＞

29日、ネイルオイル、雑穀米

●みずがめ座（1／20〜2／18）

アイデアが注目されやすい月。思いついたことは遠慮せず周囲の人にシェアを。寝具を買い替えると、体が休まるだけでなく、思考回路もクリアに。

＜lucky＞

18日、枕カバー、カフェインレスティー

●うお座（2／19〜3／20）

人と距離をとりすぎて孤立しやすい頃。会話ではまずは、相手の話をしっかり受け止めるようにして。夏に向けて模様替えをすると気分も運気も一新！

＜lucky＞

8日、収納ボックス、カニ缶