ココス✕『ハイキュー!!』日向や及川の限定ボイスがココスで聞ける！コラボメニューから限定グッズまでお楽しみ満載のキャンペーンが開催中
ファミリーレストラン「ココス」では、2026年5月19日〜6月29日(月)の期間、大人気バレーボールアニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーン「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を開催中だ。『ハイキュー!!』に登場する烏野高校の日向翔陽・影山飛雄・月島蛍・山口忠と、青葉城西高校の及川徹・岩泉一・松川一静・花巻貴大がそれぞれココスに集合し、メニューを選んだりお持ち帰りを楽しんだりしているシーンがキービジュアルで、ファンなら絶対に見逃せないコラボレーションとなっている。コラボメニューに限定グッズ、店内ボイスまで、注目ポイントをまるごとチェックしよう！
【画像】「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」でもらえるオリジナルクリアファイル。配布は第1弾・第2弾と2つの期間に分かれている
■「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」ってどんなイベント？
今回のコラボは、空港店舗を除く全国504店舗(5月12日時点)のココスで開催される大規模なキャンペーンだ。期間中、対象メニューを1品注文するごとに、ココス限定の描き下ろしビジュアルを使用した「オリジナルクリアファイル」がランダムで1枚プレゼントされる。
配布は第1弾・第2弾と2つの期間に分かれており、第1弾は烏野高校、第2弾は青葉城西高校のキャラクターを中心としたデザインで全8種ずつ、合計16種がそろう。何度もお店に通って集めたくなる、ファン垂涎の限定アイテムだ。対象メニューは「数量限定コラボメニュー」のほか、定番の「グランド抜粋メインメニュー」や「限定価格メニュー」からも選択可能。好みの食事を楽しみながら特典を手に入れられるのがうれしい。
■味でも“頂”を目指す！キャラクターをイメージした激ウマコラボメニュー
キャンペーン期間中は、烏野高校と青葉城西高校、そしてキャラクターたちをイメージした、味も見た目もクオリティの高いコラボメニューが計4品(各弾2品ずつ)登場。すべて各校のメンバーやキャラクターたちが描かれた「名言入り限定デザイン」のアルミホイルやフィルム付きで提供されるとあって、食べる前からテンションが上がること請け合いだ。
■耳でも目でも楽しむ！限定ボイス、店舗装飾、オリジナルグッズがめじろ押し
店内はコラボメニューを食べるだけにとどまらない！五感で『ハイキュー!!』の世界に浸れるしかけが満載だ。注文用のタッチパネルに表示されるQRコードをスマートフォンなどで読み込むと、特設サイトでキャンペーン案内ボイスの視聴が可能。さらに、タッチパネルで対象メニューを注文すると、キャラクターが注文を承ってくれる演出も(第1弾は日向翔陽役の村瀬歩さん、第2弾は及川徹役の浪川大輔さん)。また一部の店舗では、キャラクターたちのスタンディパネルが店頭でお出迎えしてくれる。
食べて、聞いて、集めて楽しむ、ボリューム満点のコラボキャンペーン。クリアファイルや限定グッズはなくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。「それじゃあ今日もココスに集合！」の合言葉とともに、部活の仲間や友人と連れ立って、いざココスへ集まろう。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
■「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」ってどんなイベント？
今回のコラボは、空港店舗を除く全国504店舗(5月12日時点)のココスで開催される大規模なキャンペーンだ。期間中、対象メニューを1品注文するごとに、ココス限定の描き下ろしビジュアルを使用した「オリジナルクリアファイル」がランダムで1枚プレゼントされる。
配布は第1弾・第2弾と2つの期間に分かれており、第1弾は烏野高校、第2弾は青葉城西高校のキャラクターを中心としたデザインで全8種ずつ、合計16種がそろう。何度もお店に通って集めたくなる、ファン垂涎の限定アイテムだ。対象メニューは「数量限定コラボメニュー」のほか、定番の「グランド抜粋メインメニュー」や「限定価格メニュー」からも選択可能。好みの食事を楽しみながら特典を手に入れられるのがうれしい。
■味でも“頂”を目指す！キャラクターをイメージした激ウマコラボメニュー
キャンペーン期間中は、烏野高校と青葉城西高校、そしてキャラクターたちをイメージした、味も見た目もクオリティの高いコラボメニューが計4品(各弾2品ずつ)登場。すべて各校のメンバーやキャラクターたちが描かれた「名言入り限定デザイン」のアルミホイルやフィルム付きで提供されるとあって、食べる前からテンションが上がること請け合いだ。
■耳でも目でも楽しむ！限定ボイス、店舗装飾、オリジナルグッズがめじろ押し
店内はコラボメニューを食べるだけにとどまらない！五感で『ハイキュー!!』の世界に浸れるしかけが満載だ。注文用のタッチパネルに表示されるQRコードをスマートフォンなどで読み込むと、特設サイトでキャンペーン案内ボイスの視聴が可能。さらに、タッチパネルで対象メニューを注文すると、キャラクターが注文を承ってくれる演出も(第1弾は日向翔陽役の村瀬歩さん、第2弾は及川徹役の浪川大輔さん)。また一部の店舗では、キャラクターたちのスタンディパネルが店頭でお出迎えしてくれる。
食べて、聞いて、集めて楽しむ、ボリューム満点のコラボキャンペーン。クリアファイルや限定グッズはなくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。「それじゃあ今日もココスに集合！」の合言葉とともに、部活の仲間や友人と連れ立って、いざココスへ集まろう。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会