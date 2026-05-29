【東京ミッドタウン】デロンギの淹れたてコーヒーを無料で試飲！コーヒー好きならお得すぎるイベントが5月29日〜31日に開催。

イタリアの家電メーカー、デロンギ・ジャパンは、2026年5月29日から31日までの3日間、コーヒーマシンやエスプレッソ・カプチーノメーカーを体験できるポップアップイベント「The Smallest Coffee Shop at Home -TOKYO Edition-」を、東京ミッドタウン アトリウムで開催します。

入り口で水出しコーヒーを配布

入り口では、デロンギの全自動コーヒーマシンで抽出された、暑い日にぴったりのコールドブリュー（水出しコーヒー）を配布。アートギャラリーを訪れるように会場へ足を踏み入れると、ミニチュアアーティストのサイモン・ヴァイセ氏が手がけた、世界の各都市のコーヒーカルチャーから着想を得たというミニチュアアートの作品ビジュアルや、アーティストの思いに触れられます。中央では、制作過程を収録したムービーが上映されます。

ギャラリーの鑑賞後、ホットからアイス、ブラックからミルクまで5種類のコーヒーメニューから「家に帰ったら飲みたい1杯」を選びます。そのメニューが添えられた、自宅の鍵を思わせるキーを受け取ると、試飲カウンターにあるデロンギのコーヒーマシンで、自分が選んだ淹れたての1杯を味わえます。

アンケートに答えるとノベルティがもらえる！

なお、会場でアンケートに回答すると、デロンギオリジナルのミニチュアサイズのペアカップと、公式オンラインストアでのショッピングに使えるクーポンをセットにした、ここでしか手に入らない特別なノベルティがもらえます。

ノベルティは数量限定です。内容が変更になる場合があります。

プロによるラテアート実演も！

加えて、プロによるラテアートの実演を各日2回実施（無料）。本格的なラテアートと出来たての1杯が先着順で楽しめます。

開催時間は、3日間共通で13時〜14時、17時〜18時の2回。参加人数は各回10人ずつです。各回の開始1時間前に、会場入り口で整理券が配布されます。

■イベント概要「The Smallest Coffee Shop at Home -TOKYO Edition-」

開催期間：5月29日〜5月31日 11時〜20時

会場：東京ミッドタウン ガレリア地下1階 アトリウム（東京都港区赤坂9-7-1）

費用：無料

なお、5月29日の11時〜12時は報道関係者向けの回となっています。

東京バーゲンマニア編集部