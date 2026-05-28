パンとの相性を追求した「パン専用茶」誕生！甘い系もシンプル系も、パンをもっとおいしくする「ほら、お茶ミルク」登場
カネカ食品株式会社は2026年5月11日より、茶系飲料「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズを順次発売中。
【写真】鉄観音烏龍茶＋ミルク。ミルク配合率51パーセントで、甘いパンの味わいをより引き立てる
「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、パンと合うようにお茶とミルクのバランスを追求した「パン専用茶」。既存商品「パン好きの牛乳」の愛用顧客の声から着想を得て、「パン食文化を、もっと拡げたい」という思いから生まれた。
「ほら、お茶ミルク」のフレーバーは2種をラインナップ。甘いパンと相性のよい「鉄観音烏龍茶＋ミルク」と、シンプルなパンの風味を引き立てる「ルイボスティー＋ミルク」だ。
■ほら、お茶ミルク 鉄観音烏龍茶＋ミルク
発売日：2026年5月11日
希望小売価格：267円
内容量：200ミリリットル
販売先：全国のベーカリー、カネカオンラインショップ
香ばしく奥行きのある鉄観音烏龍茶に、ミルクのコクを合わせた商品。ミルクは51パーセント配合されており、牛乳由来の豊かなコクが感じられる一方で、烏龍茶本来のすっきりとしたあと味が残る仕上がりになっている。パンとの相性を想定した味わいで、甘いパンなどと合わせた場合、パン本来の風味をより引き立てる。おすすめの食べ合わせは、メロンパン、ミルクフランスなど。
■ほら、お茶ミルク ルイボスティー＋ミルク
発売日：2026年6月予定
希望小売価格：267円
内容量：200ミリリットル
販売先：全国のベーカリー、カネカオンラインショップ
優しく香るルイボスティーに、ミルクのまろやかさが加わった、柔らかな味わいのお茶ミルク。クセが少なく、バランスの取れた風味でパンの味を邪魔せず、一体感のあるマリアージュを楽しめる。シンプルなパンと合わせることで、素材の風味をじっくりと味わえる。おすすめの食べ合わせはクロワッサン、塩パンなど。
パン好きからの声で生まれた「ほら、お茶ミルク」シリーズ。ミルク配合で実現した、お茶のすっきり感と牛乳のコクを両立させた味わいで、パン食をもっと豊かに楽しもう。
※店舗によっては取扱いのない場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】鉄観音烏龍茶＋ミルク。ミルク配合率51パーセントで、甘いパンの味わいをより引き立てる
「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、パンと合うようにお茶とミルクのバランスを追求した「パン専用茶」。既存商品「パン好きの牛乳」の愛用顧客の声から着想を得て、「パン食文化を、もっと拡げたい」という思いから生まれた。
「ほら、お茶ミルク」のフレーバーは2種をラインナップ。甘いパンと相性のよい「鉄観音烏龍茶＋ミルク」と、シンプルなパンの風味を引き立てる「ルイボスティー＋ミルク」だ。
■ほら、お茶ミルク 鉄観音烏龍茶＋ミルク
発売日：2026年5月11日
希望小売価格：267円
内容量：200ミリリットル
販売先：全国のベーカリー、カネカオンラインショップ
香ばしく奥行きのある鉄観音烏龍茶に、ミルクのコクを合わせた商品。ミルクは51パーセント配合されており、牛乳由来の豊かなコクが感じられる一方で、烏龍茶本来のすっきりとしたあと味が残る仕上がりになっている。パンとの相性を想定した味わいで、甘いパンなどと合わせた場合、パン本来の風味をより引き立てる。おすすめの食べ合わせは、メロンパン、ミルクフランスなど。
■ほら、お茶ミルク ルイボスティー＋ミルク
発売日：2026年6月予定
希望小売価格：267円
内容量：200ミリリットル
販売先：全国のベーカリー、カネカオンラインショップ
優しく香るルイボスティーに、ミルクのまろやかさが加わった、柔らかな味わいのお茶ミルク。クセが少なく、バランスの取れた風味でパンの味を邪魔せず、一体感のあるマリアージュを楽しめる。シンプルなパンと合わせることで、素材の風味をじっくりと味わえる。おすすめの食べ合わせはクロワッサン、塩パンなど。
パン好きからの声で生まれた「ほら、お茶ミルク」シリーズ。ミルク配合で実現した、お茶のすっきり感と牛乳のコクを両立させた味わいで、パン食をもっと豊かに楽しもう。
※店舗によっては取扱いのない場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。