元NPBトレーナーが解説…投球の威力を高める前足の受け止め方

少年野球の現場で、投球が高めに抜けたり体が早く開いたりする選手は少なくない。こうした課題に対し、日本ハムや巨人でトレーナーを務め大谷翔平投手（現ドジャース）らをサポートした白水直樹さんは、前足の踏み込みの重要性を指摘する。投球の威力を高める下半身の使い方を確認するには、「フロントランジ」が有効だ。

なぜ球が高めに抜けるのか。白水さんは、子どもたちに上体が「前に乗り込めない」傾向があると言う。踏み出した前足で力をしっかりと受け止められないと、結果的に膝が割れて体が開き、狙ったコースに腕を振れなくなる。前にステップした際の反力を生かせず、上体が後ろに残って力が逃げてしまう。

この踏み込みの形を鍛えるために、白水さんが重視するのが「フロントランジ」。片足を前にステップして、反力を生かして元の姿勢に戻す。シンプルなドリルだが、「しっかり乗り込んでグッと止まるかどうかが、重要になる」と白水さん。前にいった力を受け止めて、上半身へ伝える感覚を養う狙いがある。

正しく重心移動が行われると、ハムストリングス（もも裏）やお尻に刺激が入るようになる。地面からの反力を生かして後方に返す動きができるかどうかが、実際の投球における「粘りがある」「間がある」という評価につながっていくという。

前足でべたっと止めて後ろに体を返すのではなく、反力を生かして返せれば、ダイナミックに見えるようになる。本人の感覚と実際の動きにズレが出ていると、本来の効果は薄れてしまうため、どの筋肉に刺激が入っているかなども含め、指導者や練習パートナーと確認しながら行うと良いだろう。（First-Pitch編集部）