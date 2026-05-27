THE MODSが、デビュー45周年を記念して所属した全レーベルからのオールタイムリクエストベストアルバム『SMOKIN’ GUN 〜Forever Hits：Fan Edition 45〜』を本日リリースした。

本作は、約5,000通のリクエストの中から45曲が選曲され、ギター・苣木寛之の監修のもとリマスタリング、各曲順はベース・北里晃一により決定したという。

付属のブックレットには、ボーカルギター・森山達也の10,000字を超えるロングインタビューが掲載されている。また、1999年10月25日に神奈川・CLUB CITTA’ 川崎にて行われた＜JUNK YARD TOUR ‘99＞のライブ映像を厳選したBlu-rayに加え、ボーナス映像として「STAY CRAZY」「HURRICANE HURRICANE」のMVが収録された、合計4枚組の完全生産限定盤となっている。本日よりライブ映像のダイジェスト映像も公開された。

なおTHE MODSは、6月17日には10年振りとなるフルアルバム『REVORVER 45』を発売する。11曲が収録された本作には、THE MODSが辿った45年分の物語を凝縮このバンドを語る上で絶対に外せない作品に仕上がっているとのことだ。

さらに、6月1日より「ウェブで読める大人の音楽誌otonano」にてTHE MODS特集がスタートする。森山達也の撮りおろし写真を含むインタビューの他、特集コンテンツが1カ月に渡り随時掲載されるので、こちらもぜひご覧いただきたい。

デビュー45周年の記念日となる6月21日には、地元・福岡にてイベント＜THE MODS ILLEGAL EVENT 2026 “ONE TIME ROLL”＞が決定しており、血走るような緊張感のTHE MODSとは一味違うメモリアルイベントの開催が予定されているという。

◾️オールタイムリクエストベストアルバム『SMOKIN’ GUN 〜Forever Hits：Fan Edition 45〜』

2026年5月27日（水）リリース

品番：MHCL31271〜4 価格：16,500円（税込）

仕様：Blu-spec CD2仕様CD3枚、Blu-ray Disc1枚、4枚組、オリジナルBOX仕様

発売元・販売元：Sony Music Labels Inc. ▼収録内容

＜Disc1＞

1.不良少年の詩(SONG FOR JOHN SIMON RICHIE AND US)

2.ALL BY MYSELF

3.LET’S GO GARAGE

4.激しい雨が

5.TEENAGE BLUE

6.ONE MORE TRY

7.GOOD FELLOWS

8.壊れたエンジン

9.SHADE OF THE MOON

10.ロックをトメルナ

11.BLUE RESISTANCE

12.夜のハイウェイ

13.CRAZY BEAT

14.GARAGE WONDERLAND

15.LOOSE GAME

＜Disc2＞

1.NAPALM ROCK

2.ゴキゲンRADIO

3.GANG ROCKER

4.他に何が

5.ロメオとジュリエット

6.JUST SAY FUCK NO

7.GO-STOP BOOGIE

8.名も無き者

9.HONEY BEE

10.UNDER THE GUN〜市街戦〜

11.崩れ落ちる前に

12.TOMORROW NEVER COMES (WARNING FOR KIDS)

13.BABY BLUE

14.NO REACTION

15.TIME WAITS BY YOUR SIDE

16.ROCKAWAY

＜Disc3＞

1.PRISONER (野獣を野に放て)

2.HEY!! TRAVIS

3.SHE’S THE C

4.KID WAS・・・(HANDS UP)

5.TWO PUNKS

6.COME ON DOWN / We are THE MODS

7.バラッドをお前に

8.KILL THE NIGHT

9.今夜決めよう

10.Keep Your Finger Free

11.LIVE WITH ROCK’N’ROLL

12.STAY CRAZY

13.涙のワンウェイ

14.HURRICANE HURRICANE

＜Disc4＞Blu-ray Disc

JUNK YARD TOUR ’99@CLUB CITTA’ KAWASAKI（1999/10/25）

1.HONEY HUSH

2.SWITCHBLADE JACK

3.MONDO CHINA

4.READY STEADY GO

5.PRETTY VACUNT

6.壊れたエンジン

7.VIBRATION DRIVE

8.JUST SAY FUCK NO

9.LOOSE GAME

10.TWO PUNKS

-Special Movie-

11.STAY CRAZY

12.HURRICANE HURRICANE

◾️アルバム『REVOLVER 45』

2026年6月17日（水）リリース

品番：RHCA-41 価格：3,300円（税込）

発売元：ROCKAHOLIC Inc.

販売元：SPACE SHOWER NETWORKS INC. ▼収録内容

1.CRAZY HOT SUMMER ’79

2.HURRICANE HURRICANE (ALBUM MIX)

3.BIG TOWN CRIME

4.CHEERS FOR TEARS

5.KICK YOUR ASS

6.路地裏の奇跡 (BACKYARD LOVE)

7.NB7

8.GUN SMOKE FLAVOR

9.I’M SO GLAD

10.地下室のバックビート

11.ROCK OR NOTHING

◾️＜THE MODS ILLEGAL EVENT 2026 “ONE TIME ROLL”＞

2026年6月21日（日）福岡 UNITEDLAB ▼出演

THE MODS

opening act：KOZZY IWAKAWA (THE MACKSHOW・THE COLTS) ▼AfterParty DJ

T.Moriyammer

KIKO

KOZZY IWAKAWA (THE MACKSHOW・THE COLTS)

YAMA-CHANG & JOHNNY (THE COLTS) ＜LIVE＞ 開場15:30 / 開演16:30

＜AfterParty＞ 20:00 start ▼前売チケット料金

＜LIVEのみ＞全自由 8,000円（消費税込・ドリンク代別途・未就学児入場不可）

＜LIVE＋AfterParty＞全自由 11,000円（消費税込・ドリンク代別途・18歳以下入場不可）

※AfterParty参加券のみの販売は行いません。 プレイガイド発売：5月30日（土） 問）BEA

092-712-4221 (平日12:00〜16:00)