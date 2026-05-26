約3秒で抽出準備完了！「NESPRESSO」からコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」が新発売
カプセルコーヒーや専用コーヒーメーカーなどを通じて、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO」(ネスプレッソ)が、2026年で誕生40周年を迎える。
【写真】「ヴァーチュオ アップ」(3万9600円)。「パールホワイト」と「インクブラック」の2色展開
「NESPRESSO」にとって節目となる一年。5月14日には、新たなコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」が発売された。今回は、スリムで洗練されたデザインを持ちながら、優れた操作性を誇る本製品を紹介する。
■「コーヒークリエーションズ モード」の専用ボタンを初搭載
「ヴァーチュオ アップ」は、約40ミリリットルのエスプレッソカップからラージサイズのマグ、約535ミリリットルのカラフェまで、さまざまなサイズで豊かなクレマ(※)とともにコーヒー楽しめる「ヴァーチュオ」シリーズの最新機種。抽出準備時間も約3秒になり、より手軽に味わえる。
※コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡の層。
また、「ヴァーチュオ」シリーズはカプセルについたバーコードを読み取り、自動で最適な抽出量を計算してくれるのだが、今回は新たに「コーヒークリエーションズ モード」の専用ボタンを搭載。カフェラテやラテマキアートといったミルクレシピ、氷の上に抽出するアイスレシピなどの抽出量をワンタッチで調整できるようになった。アイスコーヒーがおいしくなる季節にはぴったりの機能だ。
■よりコンパクトなデザインでどんな空間にもマッチ！
「ヴァーチュオ アップ」は、遠心力抽出法の回転方向を、従来の水平から垂直へと変更している。これにより、カプセルをセットするヘッド部分が「ヴァーチュオ」シリーズを象徴する丸みを帯びたデザインから、ボディと一体化したスリムで洗練されたフォルムへと進化。
さらに、使用済みのカプセルをフロントから取り出すことが可能なため、コンパクトな設置空間にも適応できるようになった。
水タンクは、背面・両側面の3カ所にも配置できる回転式へとアップデート。置き場所が限られるキッチンやリビング、一人暮らしの部屋など、生活様式に合わせてアジャストできるのが魅力だ。
また、「NESPRESSO」誕生40周年を記念して、3月には世界で活躍するシンガーソングライターのデュア・リパを新たにアンバサダーとして起用。同ブランドの世界感を感じられる新CMも公開されている。
上質なコーヒーを手軽に楽しめる「NESPRESSO」。新製品「ヴァーチュオ アップ」で、いつものコーヒーライフをより豊かにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ヴァーチュオ アップ」(3万9600円)。「パールホワイト」と「インクブラック」の2色展開
「NESPRESSO」にとって節目となる一年。5月14日には、新たなコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」が発売された。今回は、スリムで洗練されたデザインを持ちながら、優れた操作性を誇る本製品を紹介する。
■「コーヒークリエーションズ モード」の専用ボタンを初搭載
「ヴァーチュオ アップ」は、約40ミリリットルのエスプレッソカップからラージサイズのマグ、約535ミリリットルのカラフェまで、さまざまなサイズで豊かなクレマ(※)とともにコーヒー楽しめる「ヴァーチュオ」シリーズの最新機種。抽出準備時間も約3秒になり、より手軽に味わえる。
※コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡の層。
また、「ヴァーチュオ」シリーズはカプセルについたバーコードを読み取り、自動で最適な抽出量を計算してくれるのだが、今回は新たに「コーヒークリエーションズ モード」の専用ボタンを搭載。カフェラテやラテマキアートといったミルクレシピ、氷の上に抽出するアイスレシピなどの抽出量をワンタッチで調整できるようになった。アイスコーヒーがおいしくなる季節にはぴったりの機能だ。
■よりコンパクトなデザインでどんな空間にもマッチ！
「ヴァーチュオ アップ」は、遠心力抽出法の回転方向を、従来の水平から垂直へと変更している。これにより、カプセルをセットするヘッド部分が「ヴァーチュオ」シリーズを象徴する丸みを帯びたデザインから、ボディと一体化したスリムで洗練されたフォルムへと進化。
さらに、使用済みのカプセルをフロントから取り出すことが可能なため、コンパクトな設置空間にも適応できるようになった。
水タンクは、背面・両側面の3カ所にも配置できる回転式へとアップデート。置き場所が限られるキッチンやリビング、一人暮らしの部屋など、生活様式に合わせてアジャストできるのが魅力だ。
また、「NESPRESSO」誕生40周年を記念して、3月には世界で活躍するシンガーソングライターのデュア・リパを新たにアンバサダーとして起用。同ブランドの世界感を感じられる新CMも公開されている。
上質なコーヒーを手軽に楽しめる「NESPRESSO」。新製品「ヴァーチュオ アップ」で、いつものコーヒーライフをより豊かにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。