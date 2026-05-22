自身のインスタグラムで報告

バレーボールの元女子日本代表主将として活躍した古賀紗理那さんが21日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を報告した。夫で男子日本代表・西田有志（大阪ブルテオン）とのやりとりを明かすと、ファンの話題を呼んでいる。

古賀さんは「元気に健康に30歳を迎えることができました」と記して、チョコケーキやフルーツがたくさん載ったケーキの写真を投稿。「前日に夫と大喧嘩してどうなることやらと思っていましたが 無事に当日までには仲直りすることができましたw」と、まさかの誕生日前日の夫婦喧嘩を告白した。

西田と仲睦まじくケーキを持つ2ショットを投稿した古賀さん。「ある人にお話を聞いている時に『謙虚とは「私なんか全然ですよ」と言うことではなく自分にできる精一杯をやることです』と教えていただいたことがあります。どんなことにもときめいたらチャレンジしていく30代にしたいです」と、抱負を語っていた。

「沢山のお祝いメッセージありがとうございました」と結んだ投稿には、石井優希さんやイタリア・セリエAで活躍する関菜々巳ら新旧日本代表の同僚から祝福メッセージが届いたほか、ファンからも反応が相次いだ。

「大喧嘩気になる」

「素敵な1年にしてください」

「仲直りできてよかった」

「優しい旦那さんで素敵です」

「雨降って地固まる！仲直りした後は更に良い記念日ですね！」

「旦那さんとどつき合いながらどうか素敵な30代を！」

「喧嘩のイメージなかったからびっくり」

「喧嘩するほど仲良いってこと」

「ご夫婦揃っておめでとう続きですね」

西田は17日にSVリーグ初優勝を決めると、MVPに選出されたばかり。夫婦揃っておめでたい一週間となったようだ。



（THE ANSWER編集部）