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¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§METAL FRONTIER / KING RECORDS
Äê²Á¡§\3,500¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \3,182¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICP¡Ý4119
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICP-4119/
[CD]
01.Arrogant Boy
02.Diablo
03.The Rider
04.The Lunatic
05.The Only Horse in Town
06.Sacred Land
07.The Beating of Wings
08.Guilt Trippin¡Ç
09.Scriblin¡Ç Gib¡Çrish
10.Jessica¡Çs Bra
11.Third Call
12.My New Movie
13.Splat!
[BAND MEMBERS]
¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥é¥ó IAN GILLAN (Vo)
¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥ÉSIMON MCBRIDE (G)
¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼ ROGER GLOVER (B)
¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¹ IAN PAICE (Ds)
¥É¥ó¡¦¥¨¥¤¥ê¡¼ DON AIREY (Key)
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