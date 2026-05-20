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1.Same Blue
2.Universe
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5.Laughter
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7.Pretender
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9.Subtitle
10.FIRE GROUND
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13.Cry Baby
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16.TATTOO
17.Chessboard
18.50%
[Bonus Track]
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2026Ç¯8·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë / The Star Theatre
2026Ç¯8·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡ËÂæËÌ / Taipei Arena
2026Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ð¥ó¥³¥¯ / UOB LIVE
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