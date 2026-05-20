メ～テレ（名古屋テレビ）

中東情勢の影響で、プラスチック原料となる「ナフサ」の供給不足、いわゆる“ナフサショック”で、私たちに身近な塗り薬の軟膏の容器が手に入りづらくなっているんです。

三重県津市にある調剤薬局。

「ここ2段がすべて軟膏容器のストック場所になるが、こういう状態でまだ入ってきていないところですね」（ペンギン薬局 佐藤亮 代表）

こちらの薬局では、皮膚科の処方を受け付けることが多く、塗り薬を扱う割合が高いといいます。使う軟膏の容器は、1日に50個から100個ほど。

容器の多くはプラスチック製です。

「今までは発注したら、比較的すぐ入ってきていたが、それがどんどん遅れてくるようになっているので不安。軟膏容器に関しては、4月3週目以降、全く入ってきていない状態」（佐藤代表）

薬局では、患者への影響をできるだけ減らそうと、工夫を続けています。

「(発注先を)いつもと違うところにも頼んで多方面に手配をしたり、(皮膚科の)先生にも相談させてもらって、軟膏容器が手に入りにくい状況なので、例えば、今まで患者さんに2個容器を分けて、渡していたのをバランスを調整して1個にまとめられるようにできないか。今の在庫の中でやれるように工夫をしている」（佐藤代表）

今後ナフサ由来の化学製品の供給は？

塗り薬の容器が手に入りづらくなっている状況については。

「過剰な発注が寄せられていて、生産が追いついていないと聞いているので、5月中に1度、入庫できると話を聞いているので期待して頑張っている状態」（佐藤代表）

ナフサ由来の化学製品の供給は、今後どうなるのでしょうか。

「これまで半年以上とお伝えしてきたところですが、さらに伸びて、年を越えて継続できる見込みとなりました。他方、足元では、供給の偏りや流通の目詰まりが続いている」（高市総理）

軟膏の容器を扱う、大手メーカーに取材したところ「現時点では、原材料は不足していないものの、注文数が通常より多く、生産が追いつかないため、出荷制限をしている」ということです。